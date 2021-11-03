banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
En çok kullanılan internet tarayıcıları açıklandı
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Alışveriş turizminde Türkiye öne çıktı!
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor
Oyun siteleri üzerinden kara para aklanıyor
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı
Borsada gong İhlas Haber Ajansı için çaldı

Tarım ihracatında aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı

Tarım sektörü geçen ay 2,8 milyar doları aşan dış satımla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatına imza attı.

Ekonomi 03.11.2021, 12:09
Tarım ihracatında aylık bazda tüm zamanların rekoru kırıldı

İSTANBUL (AA) - AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 19,2 artarak 19 milyar 76 milyon 662 bin dolara yükseldi.

Tarım ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,8 artarak 2 milyar 840 milyon 461 bin dolara çıktı. Tarım sektörü böylece aylık bazda tüm zamanların en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Türkiye'nin tarım ihracatı, geçen ay toplam ihracatın yüzde 14,9'unu oluşturdu. Ekimde sanayi ihracatı yüzde 18,8 artışla 15 milyar 769 milyon 914 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 18,4 yükselerek 466 milyon 287 bin dolara çıktı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri liderliği bırakmadı

Tarıma bağlı sektörler arasında geçen ay en fazla ihracatı 903 milyon 561 bin dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri gerçekleştirdi. Sektör böylece tarım ihracatında liderliği bırakmadı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamullerini, 615 milyon 126 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri, 292 milyon 381 bin dolarla yaş meyve ve sebze, 289 milyon 497 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 251 milyon 315 bin dolarla fındık ve mamulleri, 196 milyon 784 bin dolarla kuru meyve ve mamulleri, 181 milyon 772 bin dolarla meyve sebze mamulleri, 76 milyon 773 bin dolarla tütün, 25 milyon 274 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı, 7 milyon 980 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri izledi.

Tarım grubu bünyesindeki sadece 1 sektör geriledi

Tarım grubu bünyesindeki 10 sektörden 9'u geçen ay ihracatını artırırken sadece 1 sektör geriledi

Tarıma bağlı sektörler arasında bu dönemde ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 46,9 ile fındık ve mamulleri oldu. Fındık ve mamulleri sektörünü yüzde 35,5 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, yüzde 23,3 ile su ürünleri ve hayvansal mamuller, yüzde 16,8 ile mobilya kağıt ve orman ürünleri, yüzde 14,9 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 10,8 ile yaş meyve ve sebze, yüzde 7,9 ile meyve sebze mamulleri, yüzde 3 ile kuru meyve ve mamulleri, yüzde 2,2 ile süs bitkileri ve mamulleri oldu. Tütün sektörünün ihracatı ise yüzde 3,8 değer kaybetti.

Sektörlere en fazla talep ABD ve Iraktan geldi

Tarım sektörü bünyesindeki gruplara en fazla talep ABD ve Iraktan geldi. Meyve sebze mamulleri, tütün, zeytin ve zeytinyağı sektörleri en fazla ABD'ye, Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, mobilya kağıt ve orman ürünleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller en fazla Irak'a, fındık ve mamulleri, kuru meyve ve mamulleri sektörleri en fazla Almanya'ya, süs bitkileri ve mamulleri sektörü en fazla Hollanda'ya, yaş meyve ve sebze sektörü en fazla Rusya'ya dış satım yaptı.

ABD'ye meyve sebze mamulleri 27 milyon 101 bin dolar, tütün sektörü 16 milyon 63 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 4 milyon 340 bin dolar, Irak'a hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 191 milyon 69 bin dolar, mobilya kağıt ve orman ürünleri 89 milyon 288 bin dolar, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü 55 milyon 600 bir dolar, Almanya'ya fındık ve mamulleri 66 milyon 367 bin dolar, kuru meyve ve mamulleri 31 milyon 62 bin dolar, Hollanda'ya süs bitkileri ve mamulleri sektörü 3 milyon 636 bin dolar, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya 108 milyon 767 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

#ekonomi
Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6