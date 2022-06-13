Tarım, gıda ve içecek sektörü yılın ilk 4 ayında 8,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi

TGDF Dijital Veri Paneli’ne göre, 2022 yılının ilk 4 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 8,3 milyar dolar ihracat, 6,8 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Dış Ticaret Verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli’ne göre, 2022 yılının ilk 4 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 8,3 milyar dolar ihracat, 6,8 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. 01 ile 23 fasılları arasındaki tüm GTIP kalemleri ile 29. ve 35. fasıllardan seçili ürünlerin dahil edildiği hesaplamalara göre, 2022 yılının ilk 4 ayında sektörün dış ticaret fazlası önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 arttı.

Özel Ticaret Sistemi (ÖTS) çerçevesinde yayınlanan dış ticaret verilerine göre 2022 yılının ilk 4 ayında ihracat, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,7 oranında artarak 8,3 milyar dolara, ithalat yüzde 21,1 artarak 6,8 milyar dolara ulaştı. İhracatın 2022 yılının üçte birlik bölümünü önceki yıla kıyasla yüzde 22,7 artışla geçirmesi sektör açısından olumlu değerlendirilirken, ithalattaki artış hızının da bu orana yaklaşmış olması da dikkat çekti.

Nisan 2022’de, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 artan aylık ihracat değeri 1,97 milyar dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 49,9’luk bir artışla 2 milyar dolar oldu. Aylık ithalattaki bu büyük artış dikkat çekti.

Dış ticarette öne çıkan ülkeler

2022 yılının ilk 4 ayına ait dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde en çok ihracat yapılan 5 ülke Irak (1.177 milyon dolar), Almanya (568 milyon dolar), ABD (510 milyon dolar), Rusya (342 milyon dolar) ve İtalya (301 milyon dolar) oldu. Bu 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 34,9’unu oluşturdu.

Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, dondurulmuş tavuk eti, domates salçası; Almanya için fındık içi, ambalajlı fındık, domates; ABD için elma suyu, sakızlı jöleli şekerler ve soya fasulyesi oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, 2022 yılının ilk 4 ayında en fazla ithalat yapılan ülkeler Rusya (1.707 milyon dolar), Ukrayna (730 milyon dolar), Brezilya (565 milyon dolar), ABD (429 milyon dolar) ve Malezya (384 milyon dolar) ve oldu. Bu 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 56,5’ini oluşturdu.

Türkiye’nin en fazla ithalat yaptığı ilk 2 ülkenin, şu anda savaşta olan Rusya ve Ukrayna olması dikkat çekti. Bu 2 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 36,1’ini oluşturdu.

İthalatta öne çıkan ürünler Rusya için buğday, ham ayçiçeği yağı ve arpa; Ukrayna için buğday, dane mısır ve arpa; Brezilya için soya fasulyesi, kahve ve buğday oldu.