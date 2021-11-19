Tarım-GFE yıllık yüzde 27,79 arttı

Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık yüzde 27,79, aylık yüzde 1,56 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Eylül ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verisini açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE’de, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,30, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,79 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 22,19 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,42, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 1,74 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 23,23, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 28,55 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 10,20 ile tohum ve dikim materyali, yüzde 12,33 ile tarımsal ilaçlar ve yüzde 15,64 ile malzemeler oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 71,47 ile gübre ve toprak geliştiriciler, yüzde 43,67 ile bina bakım masrafları ve yüzde 42,28 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 8 alt grup daha düşük, 3 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 0,09 ile tohum ve dikim materyali ve yüzde 0,37 ile veteriner harcamaları oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,21 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 3,31 ile enerji ve yağlar oldu. Bir önceki aya göre azalış gösteren tek alt grup ise yüzde 0,03 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu.