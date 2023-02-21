Tarım-GFE yıllık yüzde 103,14 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, Tarım-GFE’de, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,72, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 103,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 103,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 116,26 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 0,33, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 3,64 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksinde yüzde 94,35, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksinde yüzde 104,42 artış gerçekleşti.

Yıllık Tarım-GFE’ye göre 7 alt grup daha düşük, 4 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 33,98 ile veteriner harcamaları ve yüzde 42,63 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 120,60 ile bina bakım masrafları ve yüzde 117,81 ile hayvan yemi oldu.

Aylık Tarım-GFE’ye göre 3 alt grup daha düşük, 8 alt grup daha yüksek değişim gösterdi

Aylık azalışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 8,19 ile enerji ve yağlar ve yüzde 1,87 ile gübre ve toprak geliştiriciler oldu. Buna karşılık, aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 4,49 ile malzemeler ve yüzde 3,41 ile hayvan yemi oldu.