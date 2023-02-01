“Tarım Cebimde” mobil uygulamasının indirilme sayısı 1 ayda 100 bini geçti

Tarım ve Orman Bakanlığının hayata geçirdiği "Tarım Cebimde" mobil uygulamasını ilk 1 ayda 100 bini aşkın kullanıcı mobil cihazlara indirerek kullanmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca geliştirilen "Tarım Cebimde" uygulamasında, “Bitkisel Üretim”, “Hayvansal Üretim”, “Desteklemelerim”, “e-Devlet Hizmetleri”, “Destek Takvimi”, “Eğitim-Yayın” ve “Faydalı Bilgiler” menüleri yer alıyor.

Uygulama sayesinde üreticiler, daha önce hayvanlara ilişkin doğum, ölüm, düşen küpe bildirimleri ve ÇKS belgesi alma gibi bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine giderek yapabildikleri iş ve işlemlerini akıllı cep telefonu uygulaması sayesinde gerçekleştirebiliyor. Hem zamandan hem de maddi imkanlardan tasarrufu sağlayan mobil uygulamaya, ülke genelindeki çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor.

“Tarım Cebimde” mobil uygulaması; App Store, Google Play ve AppGalery mobil mağazalarından ilk ayda toplamda 100 bini aşkın kullanıcı tarafından indirildi.

Uygulamada güncelleme

Tarımda dijitalleşme çerçevesinde hayata geçirilen "Tarım Cebimde" mobil uygulamasında sürekli iyileştirme ve geliştirmeler yapılıyor. Bu çerçevede 31 Ocak itibarıyla daha da iyileştirilen uygulamanın güncel versiyonu yayına alındı. Ayrıca uygulamaya balıkçılık ve su ürünleri, evcil hayvanlar ile kent tarımı gibi kapsamlı özellikleri içeren güncellemenin bu ay içerisinde; doğa, orman, su gibi özelliklerin de Haziran ayında eklenmesi planlanıyor. Bu sayede mobil uygulamanın sadece çiftçilerin değil tüm vatandaşların kullanımı için cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

"Uygulamayı tamamen kendi imkanlarımızla hayata geçirdik”

Uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, uygulamanın tarımda dijitalleşme çerçevesinde gerçekleştirildiğini belirterek, bir devrim olarak nitelendirdi. Mobil uygulamayı tamamıyla yerli ve milli imkanlarla hayata geçirdiklerini hatırlatan Kirişci, “İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri, tamamıyla bakanlığımız personeline aittir. Uygulama için herhangi bir özel bütçe oluşturulmamıştır” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın ilk ayında 100 binden fazla indirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kirişci, sistemin tüm çiftçilere ve kullanıcılara tanıtılacağını ve daha fazla yaygınlaştırılacağını bildirdi.

Bakan Kirişci, uygulamanın sürekli iyileştirileceğini vurgulayarak, bu çerçevede kullanıcıların geri dönüşlerinin önemli olduğunu kaydetti.