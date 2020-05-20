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Tarım Bakanlığı, FAO ve TOBB'den gıda israfına karşı kampanya: Gıdanı koru!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Temsilcisinin katılımı ile "Gıdanı Koru Kampanyası" Lansmanı gerçekleştirildi. Pakdemirli, Türkiye'de gıda israf ve kayıplarının önüne geçilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Ülkemizde yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek bunun anlamı 10 milyar lira demek yani 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı" şeklinde konuştu. Oranın yüzde 5'e çıkması durumunda ise 25 milyar liralık tasarruf sağlanabilecek.

Tarım Bakanlığı, FAO ve TOBB'den gıda israfına karşı kampanya: Gıdanı koru!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Temsilcisinin katılımı ile "Gıdanı Koru Kampanyası" Lansmanı gerçekleştirildi. Pakdemirli, Türkiye'de gıda israf ve kayıplarının önüne geçilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Ülkemizde yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek bunun anlamı 10 milyar lira demek yani 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı" şeklinde konuştu. Oranın yüzde 5'e çıkması durumunda ise 25 milyar liralık tasarruf sağlanabilecek.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 22:04
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Tarım Bakanlığı, FAO ve TOBB'den gıda israfına karşı kampanya: Gıdanı koru!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında gerçekleştirilen "Gıdanı Koru Kampanyası"nın tanıtımına video konferans yöntemiyle katıldı.

Türkiye'de gıda israf ve kayıplarının önüne geçilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor." dedi.

FAO ile başlattıkları Gıdanı Koru Kampanyası'nın ülkenin gıda kayıp ve israfıyla mücadelesinde dünyaya örnek bir proje olduğunu vurgulayan Pakdemirli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gıda arz güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Pakdemirli, dünyada önemli ölçüde açlık ve obezite sorunu olmasına rağmen bir yandan da üretilen gıdanın her yıl üçte birinin, yani 1,3 milyar tonunun kayıp ve israfa maruz kaldığına dikkati çekerek "Sağlıksız yeme alışkanlıkları, sağlığa ayırdıkları yılda 2 trilyon dolar ile hükümetlerin bütçeleri üzerinde büyük bir yük oluşturuyor. Bu kayıp, gelişmekte olan ülkelerde 310 milyar dolar, gelişmiş ülkelerde ise 680 milyar dolar değerinde karşımıza çıkıyor. İsraf edilen gıdayı üretmek için gerekli ekili alan Çin'in yüz ölçümü kadar yani 9,6 milyon kilometre karedir." diye konuştu.

EKMEKTEN 300 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Pakdemirli, FAO'nun son araştırmasına göre tarladan perakendeye gelinceye kadar gıda kaybının yüzde 14 olduğunu, satış ve tüketim aşamasında ise gıda israfının üçte bir olarak gerçekleştiğini dile getirdi.

Türkiye'de yaşanan gıda kayıp ve israfına da değinen Pakdemirli, "Günlük olarak 4,9 milyon ekmeğin israf edildiğini görüyoruz. Üretilen sebze ve meyvelerin yüzde 50'sinde kayıp yaşanıyor. Hizmet sektöründe işletme başına yılda 4,2 ton gıda, 2 bin litre içecek israfı gerçekleşiyor yani ülkemizde her yıl 18,8 milyon ton gıda çöpe gidiyor. Bu da yaklaşık 625 bin çöp kamyonunun taşıdığı çöp miktarına denk geliyor. Dolayısıyla israf edilen gıdaların miktarını azaltmak için tüm gıda zinciri boyunca verimli çözümler üretmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pakdemirli, "Ülkemizde yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek bunun anlamı 10 milyar lira demek yani 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı" ifadelerini kullandı.

"Ekmeğini İsraf Etme Projesi" kapsamında yapılan çalışmaları hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Proje sayesinde günlük, yaklaşık bir milyon ekmeğin israf edilmesini önledik. Ekmek israfının önlenmesi kapsamında yürüttüğümüz kampanyayla ekmek israfında yüzde 18'lik azalma, böylelikle yıllık 300 milyon liralık tasarruf sağlamış olduk." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, Gıdanı Koru Kampanyası'nın, bölgedeki diğer ülkelerin kendi ulusal strateji ve eylem planlarını oluşturmalarında ön açacak bölgesel bir girişimin başlangıcı niteliğinde olduğunu bildirdi.

Gutu, Türkiye'de yıllık 300 milyon ekmek ve 2,8 milyar lira tasarrufla sonuçlanan ve ekmek israfını önlemeyi hedefleyen büyük bir farkındalık kampanyasına imza attıklarını anımsatarak, söz konusu kampanyanın farkındalığı artırmakla kalmayıp somut sonuçlar üreten güzel bir ulusal kampanya örneği olduğunu dile getirdi.

EN BÜYÜK İSRAF YAŞ MEYVE SEBZEDE

Gıdanı Koru Kampanyası için 1,5 yıldır FAO, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörle uzun süren çalışmalar yaptıklarını aktaran Pakdemirli, Türkiye çapında, gıda kayıp ve israfı en fazla yaş meyve ve sebzede görüldüğünü söyledi.

Pakdemirli, "Meyve ve sebzelerde en fazla kayıp, hasat, depolama, işleme, nakliye ve satışta gerçekleşiyor. Hazır yemek sektöründe ise hastaneler, okul yemekhaneleri, oteller, lokantalar, kamu kurum yemekhaneleri gibi toplu tüketim yerlerinde yaşanıyor. Ekmek ise özellikle satış aşamasında israf ediliyor." şeklinde konuştu.

İlk defa Türkiye'de gıda kayıpları ve israfının önlenmesi, azaltılması ve yönetimine ilişkin bir Ulusal Strateji Belgesi ve bu stratejiyi hayata geçirecek Eylem Planı'nı hazırladıklarını ifade eden Pakdemirli, şu bilgileri verdi:

BİREYDEN TOPLUMA YAYILACAK

"Buna göre ilk amacımız, gıdada kayıp ve israfı önlemek. İkinci amacımız, mümkünse gıdayı kurtarmak ve yeniden dağıtmak. Üçüncü amacımız, insani tüketimi mümkün değilse hayvan yemi olarak kullanmak. Son olarak da atık gıdanın geri dönüşümünün sağlanmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için de 100'e yakın eylem ve her eylemin gerçekleştirilmesinden sorumlu olan kurum ve kuruluşlar istişare edilerek belirlendi."

Kampanya için "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık!" sloganının belirlendiğini vurgulayan Pakdemirli, kampanyanın web sitesinin ise "www.gidanikoru.com" olacağını bildirdi.

Gıda israfıyla mücadelenin bireyden başlayarak topluma yayılacağını vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çünkü ülkemizde gıda kayıp ve israfını bir nebze yani yüzde 2 civarında gıdayı çöpe göndermekten vazgeçersek bunun anlamı 10 milyar lira demek yani 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamı. Bu oranı yüzde 5 yapmayı başarırsak 25 milyar lira demek. Bu da yine 900 bin ailenin 1 yıllık asgari geçim rakamına karşılık gelmektedir. Bu kampanya, 83 milyon vatandaşımızın yani tüm milletimizin kampanyası. Bu işin asıl sahibi sizlersiniz, sorumluluk her birinizde. Gıda israfıyla Bakanlık olarak tek başımıza mücadele edemeyiz."

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