Tarım Bakanı Kirişçi: ’’Tarım sektörü en az savunma sanayi kadar stratejik bir sektör’’

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, "Tarım sektörü en az savunma sanayi kadar stratejik bir sektör. Dünya tarım sektörünün önemini önce pandemi devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşayarak müşahede etti" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla organize edilen ‘Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’ programına katıldı. Bakan Kirişçi yaptığı konuşmada tarım sektörünün, en az savunma sanayisi kadar önemli, stratejik bir sektör olduğunu söyledi. Programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise tarım kredisi kullanan üretici sayısını 1 milyona çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

"Öncelikli olarak ülkemiz için üreteceğiz"

Tarım sektörünün önemine dikkat çeken Bakan Kirişçi, "Gerçekten tarımın stratejik bir sektör olduğunu, en az savunma sanayisi kadar bir ülke için vazgeçilmez milli güvenlik konusu olduğunu, dünya önce pandemi ve devamında da Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşayarak müşahede etti. Keşke bu her iki hadise de olmamış olsaydı ama bizim her yaşanandan mutlaka ders çıkarmamız ve bu dersin gereklerini mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Eğer üretmezseniz paranın ve teknolojinin bir önemi kalmıyor. Üretimde odaklanacağımız öncelik kendi 85 milyonumuzun ihtiyaçlarını karşılamaktır. Öncelikli olarak ülkemiz için üreteceğiz. Fiyat istikrarını sağlayacağız. Tarımda dijitalleşmeye ihtiyacımız var. Bakanlık olarak dijitalleşmeye destek vereceğiz" dedi.

Bakan Kirişçi, sözlerine şöyle devam etti: "Biz iktidara geldiğimizde Türkiye 65 milyon nüfusu olan ülkeydi. O gün milli gelirimiz 3 bin 500 dolar mertebesindeydi, bugün 10 bin dolarlar mertebesinde. 85 milyon nüfusun üzerine bugün ülkemizi güvenli bir liman olarak görüp bu ülkeyi kendilerine geçici de olsa yer, yurt edinenlerin sayısı 5 milyon. Bunlara ilave 2002’de 15 milyon olan ülkemizi ziyaret eden turist sayısı 52 milyonlara kadar çıkmıştır. Artan nüfusuna rağmen, artan refah seviyesine rağmen kendi ülkesindeki vatandaşlarını, geçici statüsündeki mültecileri, bu ülkeye gelen misafirleri ve ihracatıyla yurtdışındakileri doyuran bir üretici var" açıklamasında bulundu.

"Bankaların 2021 yılında tarıma kullandırdığı kredi 167 milyar lira"

Programın açılış konuşmasını yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ise tarım sektörüne verilen desteklerden ve kullandırılan kredilerden bahsetti. Çakar, "Türkiye dünyanın ilk 10 tarım ülkesi arasında yer alıyor. Tarım sektöründe finansmana erişim noktasında bir sorun görünmemektedir. Bankamız başta olmak üzere sektördeki birçok banka kredi kullandırmaktadır. Bankalar arasındaki rekabetten kazanan çiftçimiz olacaktır. Bankacılık sektörünün 2021 yılsonu itibariyle tarım sektöründe kullandırdığı toplam kredi 167 milyar lira seviyesindedir. Tarım kredileri bugün itibariyle 189 milyar TL’ye çıktı. Üreticilerimiz kullandıkları tarımsal kredilerini ödüyorlar. Yüzde 99’un üzerinde ödüyorlar. Tarım kredisini kullanan üretici sayısını 1 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Bankamızın kullandırdığı tarım kredilerinin diğer kredilerden bir farkı var. Bankamızın kullandırdığı krediler yüzde 84’ü yani 107 milyar TL’lik kısmı sübvansiyonlu kredilerden oluşuyor. Sübvansiyonlu kredilerin yüzde 29’u yani 31 milyar TL’sinin faizi Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından karşılanıyor" şeklinde konuştu.