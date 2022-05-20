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Tarım arazilerinin kullanımı hakkında protokol imzaladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü ve Ladik Akdağ Sulama Birliği arasında tarım arazilerinin kullanımı hakkında protokol imzaladı.

Ekonomi 20.05.2022, 16:05
Tarım arazilerinin kullanımı hakkında protokol imzaladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü ve Ladik Akdağ Sulama Birliği arasında tarım arazilerinin kullanımı hakkında protokol imzaladı.

OMÜ Rektörlük Senato Salonu’nda gerçekleşen törende, protokole Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe ve Ladik Akdağ Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu imza attı.

Anlaşmayla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan ekilebilir tarım arazilerinin boş kalmaması stratejisi doğrultusunda DSİ’ye bağlı sulama birliklerine üretim yapma görevi verilmesine istinaden OMÜ ile Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü arasında teknik, bilimsel ve üretimsel iş birliği yapılması öngörülüyor.

Protokol çerçevesinde; tarla bitkileri ve sulama konularında uzman öğretim üyeleri aracılığıyla OMÜ’nün söz konusu üretim faaliyetlerine teknik, bilimsel ve saha uygulama desteği vermesi, Samsun’un Ladik ve Bafra ilçeleri sınırları içinde bulunan OMÜ’ye tahsisli arazilerin, araştırma geliştirme (AR-GE) ve uygulama faaliyetleri dışında kalan kısımlarında Ladik Akdağ Sulama Birliği ve Altınkaya Sulama Birliği tarafından arzı yüksek ürünlerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

“Verimli bir hasat bekliyoruz”

Protokol töreninde ilk olarak söz alan Bölge Müdürü Ahmet Ersin Gökçe, iş birliği sayesinde tarımsal hasadı yükseltmeyi amaçladıklarını belirterek, “Ekilmeyen ya da kullanılmayan diye tabir ettiğimiz, gerek kamuya gerekse şahıslara ait tarım arazilerinin tarım yoluyla ülkemizin gıda arzını arttırması noktasında çalışmalar yapan Ladik Akdağ Sulama Birliği ile beraber hem OMÜ hem de DSİ olarak inşallah hayırlı neticelere ulaşırız. Tarımsal üretime katkı sağlama hususunda OMÜ’ye ait arazilerin sulama birliği tarafından ekime hazır olması ve üniversitemizin akademik ve bilimsel tecrübesi ve yanımızda olmasıyla inşallah bundan sonra verimli bir hasat bekliyoruz. Bizler de var gücümüzle Cumhurbaşkanlığımızın önderliğindeki gıda üretiminin arttırılmasına yönelik bu çalışmayı destekleyeceğiz” dedi.

Ladik Akdağ Sulama Birliği Başkanı Ümit Çataloğlu da tarımsal üretim faaliyetlerini önceleyen bu çalışmada, verdikleri destek adına Rektör Ünal ve Bölge Müdürü Gökçe’ye şükranlarını sunarak nitelikli bir üretimle ülkeye faydalı olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Rektör Ünal: “İş birliği son derece önemli”

Protokolü ve ortaya çıkacak enerji ve sinerjiyi önemsediklerini vurgulayan Rektör Ünal ise “Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu özel zamanda ve insanlığın yaşadığı bu özel şartlarda bu iş birliği hem örnek olması açısından hem de gelecekte ortaya çıkacak risklerin yönetilmesi ve sıkıntıların ortadan kaldırılması bakımından son derece önemli. Üniversitemize ait fiilen kullanılmayan alanları ilgilendiren böylesine bir teklif bizi çok mutlu etti. Cumhurbaşkanımızın iradesiyle örnek ve bereketli olacak bu çalışmayı çok değerli görüyoruz. Bu çalışmaya önayak olan DSİ Bölge Müdürümüze teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalışmada sorumluluğu üstlenen ve süreci yönetecek olan Ladik Akdağ Sulama Birliği’ne sadece yer vererek değil, bütün imkânlarımızla destek olacağız. Özellikle Ziraat Fakültesi ve Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezimiz (TUAM), akademik destekle bu süreçte daima Sulama Birliği’nin yanında olacak. Bu iş birliğinin, verimi ve bereketi arttırmak suretiyle güçlenerek devam etmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol törenine ayrıca, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk ve Prof. Dr. Recep Sancak, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, TUAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Akay, Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal ve diğer yetkililer katıldı.

Protokol töreni öncesinde de Rektör Ünal, konuklarını rektörlük makamında ağırladı.

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