Tarihi anlar! Karadeniz'de bulunan doğalgaz böyle test edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, sosyal medya hesabı üzerinden Sakarya gaz sahasında keşfedilen gazın mühendisler tarafından test amaçlı yakılış görüntüsünü paylaştı. Bakan Dönmez, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya gaz sahasında keşfettiğimiz gazın mühendislerimiz tarafından test amaçlı yakılışı. Tebrikler arkadaşlar."