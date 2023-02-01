TAQA, Al Mansoori Petroleum Services’in satın alma işlemini tamamladı

TAQA; Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Doğu Avrupa’ya genişlemek için Al Mansoori Petroleum Services’in satın alma işlemini tamamladığını duyurdu.

Sanayileşme ve enerji hizmeti şirketi TAQA, Al Mansoori Petroleum Services’in (AMPS) yüzde 100 satın alımını tamamladığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; satın alma, TAQA’nın mevcut ana hissedarları tarafından yönetilen bir sermaye artırımı ile finanse edildi.

TAQA Yönetim Kurulu Başkanı Mühendis Ahmed Al Zahrani, "Sermaye artışı, TAQA’yı birden fazla coğrafyada faaliyet gösteren uluslararası bir şirket, gerçek bir Suudi ulusal şampiyonu olarak konumlandıracak" dedi.

TAQA CEO’su Khalid M. Nouh ise şöyle konuştu: "Odak noktamız, hissedarlarımız ve insanlar için en yüksek değeri oluşturmaktır. Müşterilerimize ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."