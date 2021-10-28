Tanesi 50 liradan satılan palamut; kırmızı etle rekabete girdi

Zonguldak’ta balık halinde tanesi 50 TL’den satılan palamut; kilogramı ortalama 65 liradan satılan kırmızı etle adeta rekabete girdi.

1 Eylül’de kalkan av yasağının ardından denizde istenilen balığın tutulması balıkçıların yüzünü güldürmedi. Son olarak palamudun tezgahlarda 50 TL olarak satışa çıkması adeta etle rekabete soktu. Fiyatların yüksek olması vatandaşın alım gücünü düşürdü. Tezgahlarda, palamut 50 TL, hamsi 20 TL ve istavrit 30 TL olarak satıldı.

Balıkçı Kemal Özçep, “Hamsi biraz bugün bol geldi. Sezon başladığından beri havalar kötüydü. Havalar düzelince daha iyi olacağını sanıyoruz. Palamuttan zaten ümidimizi kestik. 3-5 gün daha palamut olur olmaz. Tanesini 50 TL’ye satıyoruz. Hamsiyi 20 TL’ye satıyoruz. Hamsi 15-20 TL arası seyrediyor. Onun da aşağısına düşeceğine sanmam. Hava şartları kötü gidiyor. Su bir anda ısınıyor birada kötü gidiyor. Tamamen doğayla alakalı. İşler biraz durgun. Fiyatlar biraz yüksek geliyor insanlara. Palamudun 50 TL olması insanların zaten alım gücü yok” dedi.