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Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadınlar, tandır ekmeği yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ekonomi 07.10.2021, 15:27
Tandır ekmeği Hataylı kadınların geçim kaynağı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kadınlar, tandır ekmeği yaparak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi’nde 13 yıldır tandır ekmeği yapan 45 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Baykuş, tandırda ekmek, biberli ve gözleme satarak geçimini sağlıyor. Baykuş, "13 yıldır tandır ekmeği, gözleme ve biberli yapmaktayım. Gözleme yaparken patates, ıspanak, semizotu kullanıyorum. Biberlimizde ise çökelek, çörek otu, küncü, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum. Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler" dedi.

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