Tamamlandığında ekonomiye 320 milyon liralık katkı sağlayacak Çetintepe Barajında çalışmalar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından tamamlandığın ekonomiye 320 milyon liralık katkı sağlaması hedeflenen Çetintepe Barajının gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96 gerçekleşme sağlandı.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından, bölgedeki tarım faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla, Adıyaman Gölbaşı ilçesinde Çetintepe Barajı için çalışmalara başlanmıştı. Tamamlandığında ekonomiye 320 milyon liralık katkı sağlaması amaçlanan Çetintepe Barajının gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96 gerçekleşme sağlandı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Adıyaman Göksu çayı üzerindeki Çetintepe Barajının temelden yüksekliğinin 116 metre olduğunu ve 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olduğu bilgisinin vererek, “Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında arazilerin sulanması sağlanacak olup, barajın hizmete alınmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor” ifadelerine yer verdi

Baraj inşaatı kapsamında batardolar, derivasyon tüneli ve dolusavak imalatlarının büyük bir kısmının tamamlandığının altını çizen Yıldız, barajın gövde dolgu çalışmalarında yüzde 96 gerçekleşme sağlandığını belirtti.