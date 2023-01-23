Tam ümidi kesmişken geri dönüş yapıp tezgahları şenlendirdi

Karadeniz’de bu sezon hamsi avı zaman zaman gelgitleri yaşarken, bu sıralar bol avlanması yüzleri güldürdü. Bu sezon fiyatı 75 TL’ye kadar çıkan hamsi, bugün itibarıyla Trabzon Balık Hali’nde kilosu 40-60 TL arasında satılırken, geri dönüş yapması balıkçıları memnun etti.

Hamsinin bu sezon zaman zaman az, zaman zaman da bol miktarda avlanması endişelendirirken, özellikle bugünlerde geri dönüş yaparak bolca avlanması yüzleri güldürdü. Balıkçı Adem Kaygusuz, hamsinin bugünlerde bol ve iri olduğunu belirterek, "Hamsi bugün bol, dün de bol idi. Fiyatlarda herhangi bir sıkıntı yok, yine aynı 50 TL civarında seyrediyor. Bu sezon hamsinin fiyatı 70-75 TL’ye kadar çıkmıştı ancak, genelde fiyatı 35-50 TL arasında değişti. Bugünkü hamsi kalitesi oldukça yüksek, fiyatı da normal. Hamsi genellikle Sinop-Rize arasında avlanıyor. İstavrit bu sene biraz daha az, dolayısıyla az geldiği için fiyatı da 70-80 TL’nin altına pek inmedi. Mezgit bol kilosu 40-50 TL" dedi.

Balıkçı Turgay Memiş de Karadeniz halkının özlediği hamsiye kavuştuğunu ifade ederek, "Hamsi son zamanlar biraz irileşti. Karadeniz halkı özlediği hamsiye kavuştu diyebiliriz. Hamsinin kilosu 40-50 TL. Hamsi, şubat ayına kadar devam eder diye düşünüyoruz. Mezgit 40-60 TL. Bu sezon umduğumuzdan fazla balık avlandı diyebiliriz. İstavrit bu sene biraz pahalı" diye konuştu.

Balıkçı Süleyman Çakır, sezonun iyi geçtiğini belirterek, "Hamsi bugün bol geldi fiyatı 50-60 civarında değişiyor. Bu sezon hamsinin en düşük fiyatı 35 TL idi, en yüksek fiyatı da 70 TL. Bu hamsi tahminimize göre 15-20 gün devam eder. Bu sezon palamut bol oldu, ardından hamsi de güzel avcılık oldu diyebiliriz" diye konuştu.

Balıkçı Emin Avcı da "Birkaç günden beri hamsi bol gelmeye başladı, gayet güzel iri. Hamsinin kilosu 50 TL mezgit 50-100 TL arası, istavrit 70-90 TL arası, barbun 80-90 TL, levrek 130 TL, çupra 120 TL, somon 100 TL, sargan 100 TL. Hamsi daha önceleri ince idi ancak bugünlerde gayet iri, vatandaşın talebi olumlu yönde" ifadelerini kullandı.