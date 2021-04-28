Tam Kapanma ile E-ticaret Cirolarında % 30-50 Oranında Artış Yaşanacak

Tam kapanmayla birlikte birçok işletmenin ticari faaliyetini devam ettirebilecek tek kanalının online olduğunu belirten IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “Bir yıllık süreç içerisinde dijital dönüşüm sürecini tamamlamamış birçok firma artık e-ticarete dönüş yaptı fakat hala Türkiye’de bu rakam çok az. Kapanmalarda işletmeler ticari anlamda büyük zarar görüyor bu nedenle işletmeler için e-ticaret artık bir zorunluluk. İçine girdiğimiz tam kapanma sürecinde de tüm sektörler bazında e-ticaret cirolarında büyüme yaşanacağı çok net özellikle spor ekipmanları, perakende ve yapı market sektörlerinde gözle görülür bir artış olacağını öngörüyorum” dedi.

IdeaSoft KOBİ e-ticaret raporuna göre, 2020 yılında en çok sipariş alan ve ilk beşte bulunan Gıda&Organik Ürünler, Kişisel Bakım&Kozmetik, Kitap&Yayınevi, Hırdavat&Yapı Market ve Tekstil&Giyim sektörleri başta olmak üzere bu kapanmaya birlikte tüm sektörlerde % 30-50 arası bir oranda artış yaşanacak. Geçtiğimiz yıl Mart-Mayıs sonu kapanmasında, gıda, temel tüketim ürünleri, spor ekipmanları, bitkisel ürünler, vitaminler, oyun&oyuncak, hobi ürünleri gibi kategorilerde %90 ciro yükselişi yaşanırken, geçen sene aynı dönemde tam kapanma olduğunda ise temizlik ve dezenfektan ürünleri % 300 artış göstermişti.” şeklinde konuştu.