Tam kapanma etkisiyle enflasyon hız kesti!

Enflasyonda artış, tam kapanmanın yaşandığı mayıs ayında hız kesti.

Tüketici fiyatları, mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,89 arttı. Nisanda yüzde 17,14'e yükselen yıllık TÜFE, mayısta yüzde 16,59'a geriledi. Çekirdek enflasyon da yüzde 16,99 oldu.

Piyasada, TÜFE'nin aylık yüzde 1,5 ve yıllık yüzde 17,4 artış göstermesi bekleniyordu.

Üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki makas Mayıs ayında 21,74 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bazı ekonomistler mayısta tam kapanma nedeniyle veri toplama güçlüklerinin nispeten daha düşük bir enflasyon artışı getirebileceğini bekliyordu.

En düşük artış alkollü içecekler ve tütün grubunda

TÜİK verilerine göre Yıllık en düşük artış yüzde 2,90 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 5,75 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 8,07 ile haberleşme ve yüzde 10,05 ile eğlence ve kültür oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,39 ile ulaştırma, yüzde 21,79 ile ev eşyası ve yüzde 19,30 ile sağlık oldu.

Piyasanın beklentisi yüzde 17,23 olmuştu

Enflasyon anketinde Mayıs ayına ilişkin yıllık enflasyon beklentisi yüzde 17,23 olmuştu. Aylık bazda enflasyon beklentisi ise yüzde 1,44 olarak belirlenmişti.

19 kurumun katıldığı ankette en düşük beklentiyi paylaşan kurum Mayıs ayında aylık enflasyonun yüzde 1,18; yıllık enflasyonun yüzde 16,94 olarak gerçekleşmesini öngördü. En yüksek beklentiyi paylaşan kurum ise Mayıs ayında tüketici fiyatlarının aylık bazda yüzde 1,73; yıllık bazda ise yüzde 17,57 yükselmesini tahmin etti.

Mayıs ayında tam kapanma tedbirleri

Mayıs ayının ilk 17 gününde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tam kapanma tedbirleri uygulanmıştı. Önlemler kapsamında birçok mal ve hizmet satışı noktası kapalı kalırken talepte de gerileme izlenmişti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu da yatırımcılarla yaptığı toplantıda Mayıs ayında enflasyonun bir miktar gerileyebileceğine işaret etmişti.

Öncü göstergeler yatay seyre işaret etmişti

Öncü göstergeler ise enflasyonda yatay bir seyre işaret etti. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre Mayıs ayında perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 16'nın altında gerçekleşti.

Türk-İş'in Mayıs ayına ilişkin açlık ve yoksulluk araştırmasında yer alan gıda enflasyonu verileri de benzer şekilde yatay seyretmişti. Verilere göre Mayıs'ta Ankara'da gıda enflasyonu aylık bazda yüzde 2,28; yıllık bazda ise yüzde 16,07 artmıştı.

Mayıs'ta kurda yeni rekor kaydedilmişti

Nisan'da Türkiye'de tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 17,14 artışla 2 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti. Bunun yanında enflasyonda Nisan ayıyla birlikte yükseliş serisi de 7. aya ulaşmıştı.

Mayıs ayına gelindiğinde Dolar/TL kurundaki yükseliş dikkat çekmişti. Dolar/TL kuru Mayıs ayının sonunda 8,61 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, ay genelinde Türk Lirası dolar karşısında yüzde 3 gerileme kaydetmişti.