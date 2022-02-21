Talep karşılık buldu: Tarım Kredi’ye TMO ürünleri geldi

Üreticiden tüketiciye aracısız satış yapan Toprak Mahsulleri Ofisi’ne (TMO) ait marketlerde 92.5 TL’ye satışı yapılan ayçiçek yağı kamuoyunun talebi üzerine Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde de satılmaya başlandı.

Piyasada 130 TL bandında satılan 5 litrelik sıvı ayçiçek yağı, TMO ürün satış noktalarında 92.5 TL’den satışa sunulmuştu. Daha yaygın şube ağına sahip ve yine bir kamu teşebbüsü olan Tarım Kredi Marketlerinde ise fiyatlar TMO’dan bir miktar yüksekte bulunuyordu. En yaygın zincir marketlerin fiyatları ise TMO’ya göre yüzde 15-20 civarında yüksek.

Kamuoyu daha ulaşılabilir şubelere sahip olan Tarım Kredi Marketlerinde de fiyatların TMO ile aynı olmasını talep etti. Bunun üzerine yeni bir adım atılarak talebe karşılık verildi. TMO’da 92.5 TL’ye satılan ayçiçek yağı Samsun’da Tarım Kredi Marketlerinde de satılmaya başlandı. Ürüne yoğun talep gösteren vatandaşlar uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi.

(ÜK-MAY-