Talebin arttığı ısıtıcılar için ’garanti belgesi’ uyarısı

Havaların soğumasıyla elektrikli ısıtıcılara olan talep arttı. Satıcılar, tüketicileri garanti belgeli ürün almaları konusunda uyardı.

Havaların soğumaya başlamasıyla elektrikli ısıtıcılara talep arttı. İstanbul’da elektrikli ısıtıcı satan işletmeler havaların soğumasıyla ısıtıcı satışlarına başladı. Evlerde doğalgaz ile ısınma ihtiyacını karşılayan vatandaşlar özellikle atölye, büro, ofis tarzı küçük iş yerleri için elektrikli ısıtıcı kullanmayı tercih ediyor. Isıtıcı fiyatları ise 300 liradan 1500 liraya kadar değişiklik gösteriyor.

"Garantisi olan ısıtıcılar tercih edilmeli"

Elektrikçi ısıtıcılarla ilgili bilgi veren ısıtıcı satıcısı esnaf Mustafa Yavuz, "İstanbul’da geçtiğimiz günlerde fırtınanın başlamasıyla havalarda soğudu. Vatandaşlar ısıtıcılara talep göstermeye başladı. Elektrikli ısıtıcılar daha pratik ısınma ihtiyacını karşılıyor. Isıtıcı fiyatları geçen seneye göre yüzde yüze yakın artış gösterdi. Genel olarak küçük işyerlerinde, ofislerde, bürolarda çalışanlar elektrikli ısıtıcıları tercih ediyor. Bu ısıtıcıları alacak vatandaşlarımız montajını doğru yaptırmalı, yere yakın sabitlememeli. Garantisi olan ısıtıcılar tercih edilmeli" diye konuştu.

Fatih Yıldızeli isimli ısıtıcı satıcısı ise ‘’İstanbul’da son birkaç gündür havalar soğuduğu için ısıtıcılara talep arttı. Elektrikli ısıtıcılar ağırlıklı olarak öğrenci evlerinde ve küçük işyerlerinde kullanılıyor. Fiyatlar ise 300 liradan 1500 liraya kadar çıkıyor. Geçen seneye göre ciddi bir artış gösterdi’’ dedi.