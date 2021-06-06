Talebe yetişmek için geç saatlere kadar çalışıyorlar

Korona virüs sürecindeki kısıtlamalar ve eve kapanma akıllı telefonların kullanım süresini artırırken, telefon tamircileri yoğun talep nedeniyle her gün fazla mesai yapıyor.

Korona virüs salgını (Covid-19) nedeniyle dünyada ve Türkiye’de sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere çeşitli tedbirler uygulandı. Kademeli normalleşme takviminden önce getirilen 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, eve kapanan vatandaşların akıllı telefonlarıyla çok daha fazla vakit geçirmesine sebep oldu. Artık bir ihtiyaç haline gelen ve ellerden hiç düşmeyen akıllı telefonlar, yoğun kullanım sonucu bazı arızalar vermeye başladı. Bu arızaların başında batarya arızası ve ekran kırılması gelirken, en önemli ihtiyaçlarından biri haline gelen akıllı telefonu bozulanlar ise soluğu tamirciler de aldı. Adeta bozulan telefonların akınına uğrayan tamirciler, müşteri memnuniyeti için gece geç saatlere kadar mesai yapmaya başladı.

“Sabah 8’de dükkân açıp gece 3’te işimin bittiği oluyor”

Eskişehir’de telefon tamirciliği yapan Korkmaz Sönmez, özellikle kapanma sonrası çok yoğun bir taleple karşılaştıklarını söyledi. Yeni telefon almak yerine ucuz meblağlarla tamir yapılabildiğinin altını çizen Sönmez, “Kapanmada herkes evdeydi ve telefonlarını çok sık kullanıyordu. Bu dönemde birçok arıza ile karşılaştık. Özellikle telefonların bataryaları ölmeye başladı. Bunların neticesinde de telefonlarda tamire yönelik talep büyük artış gösterdi. Tamir tezgâhım sürekli dolu. İşlerden başımızı kaldıramıyoruz. Artık telefon da ekmek ve su gibi bir ihtiyaç oldu. Atölyemde işimin bitmesi bazen sabahı buluyor. Sabah 08.00’de dükkân açıp gece 03.00’te işimin bittiği oluyor. Tamire olan talebin bu kadar artması da normal. İnsanlar yeni telefon almak yerine çok daha düşük meblağlar ödeyerek telefonlarını yaptırabiliyorlar” dedi.