Taksilere zam geldi! İşte yeni tarifeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısında toplu ulaşım araçlarına yeni yıldan itibaren yüzde 29,10'luk zam teklifi kabul edildi.

Sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL'ye, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 TL'den 8,51 TL'ye, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL'ye, sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL'ye yükseldi.

SARI TAKSİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL,

Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL,

Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL,

Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL,