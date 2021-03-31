Takasla ekonomiye 4,6 milyon katkı

Eczanelerin sağlık ürün ihtiyaçlarını tedarik eden Novadan, son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünlerin çöpe atılmasını engellemek için takas sistemi geliştirdi. Eczacılık sektörünü ve milli geliri koruyan takas yöntemi ile şimdiye kadar 4,6 milyon TL ekonomiye kazandırıldı.

Eczane başı kayıp 20 bin TL

Eczanelerde son kullanma tarihi yaklaşan yüksek stoklu ürünler için takas sistemini geliştiren Novadan’ın Kurucu Ortaklarından Haki Poyraz, takas sisteminin ülke ekonomisine ve eczacılık ekosistemine sağladığı avantaj hakkında, “Eczaneler miadı dolmuş ürünlerden dolayı yılda ortalama 20 bin TL kaybediyor. Bu sorunu çözmeye odaklanarak geliştirip kullanıma sunduğumuz takas sistemimizle şimdiye kadar 4,6 milyon TL’yi ekonomiye kazandırdık. Anne bebek ürünleri, besin takviyeleri, dermokozmetik gibi ilaç dışı kategoride yıllık 1,5 milyar dolarlık bir pazar var. Pazarın yüzde 80’den fazlası ise ithal. değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıların eğitimi için destek

Eczacı Metin Kökçü, 15 yıllık sektör profesyoneli Haki Poyraz ve yazılım mühendisi Cengiz Eselioğlu’nun bir araya gelerek kurduğu Novadan, eczacıların hayatını kolaylaştırmak için eczacıların ve eczane çalışanlarının gelişimlerine de destek sağlıyor. Kullanıcılara eğitim, analiz ve gelişim modülleriyle ve kullandıkça puan kazandıran sistemiyle eğitim imkanı sunuyor. Platform üzerinden kazanılan puanlarla eczacılık hakkında güncel bilgilere ulaşılıyor, eğitimlere katılma fırsatı sağlanıyor. Eğitimler sonrası yapılan analizlerle eczacının ve eczane çalışanlarının gelişimi destekleniyor.