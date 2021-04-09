Tahvildeki yükseliş, altının kazançlarını geri alabilir

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 458 lira seviyesinden işlem gördü.

Dün 455-462 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 459,8 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında, 458 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 750 lira, Cumhuriyet altını da 3.050 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.746 dolardan alıcı buldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini söyledi.

Powell'ın açıklamaları sonrası dün yüzde 1,62'ye kadar gerileyen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün tekrar yüzde 1,67'ye çıkarak altının ons fiyatı üzerinde baskıya neden oldu.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyata Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.740 doların destek konumuna geldiğini ifade etti.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler tarafından hazırlanan günlük bülteninde, “Alımları hız kazandığını ve fiyatların 1760 seviyesine yaklaştığını izlemekteyiz. Yalnız yükselişin hız kazanması adına 1764 direncini takip ettiğimizi belirtelim. Bu direnç seviyesinin kırılması durumunda 1790 seviyesini orta vadeli alçalan kanal formasyonu üst bandı olması nedeni ile yakından izlemekteyiz. Bu seviye üzerinde alımların hız kazanması beklenebilir. Böyle bir durumda kısa vadede 1815 direncini izlemeye alacağız. Şimdilik 1764 seviyesi altında işlemler devam ediyor. Bu seviye aşılamaz ise gelen satışlar sonucu 1735 ve 1718 desteklerin takibe alacağız” denildi.

İş Yatırım tarafından hazırlanan analizde de, "Hem dolar endeksinin 200 günlük hareketli ortalamasının altında kalması hem de ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki sakin seyir altının dün $1759 seviyesindeki 50 günlük ortalamasına doğru bir hareketi de beraberinde getirdi ancak bu seviye aşılamadı. Bugün $1750 seviyesinin hemen altında işlem gören altın için $1765 seviyesi 50 günlük ortalama sonrası ilk direnç olacaktır” diye belirtiliyor.

Gedik Forex tarafından hazırlanan forex bülteninde, “Bu hafta ABD 10 yıllık tahvil faizindeki sakin seyir, ons altının yükselişini desteklemeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda, %1,77 seviyesine kadar yükselen tahvil faizi, bu hafta yükselişine ara vermiş gibi ancak piyasa bunun bittiğine emin olamıyor. Dolayısıyla hala olası bir tahvil faizindeki yükseliş, altının kazançlarını geri vermesine neden olabilir. Fed Başkanı Powell dünkü konuşmasında, enflasyonda kalıcı bir yükseliş beklemediğini, fiyatlarda bir artış beklediğine dikkat çekti. Enflasyonda olası bir yükselişte müdahale edecek araçları olduğunu da ekledi. Piyasa, Fed'in kısa vadede bir aksiyon almayacağına ikna olmuş gözüküyor. Bugün için ABD ÜFE verisi takip edilecek. Ons altın için 1742$ - 1732$ - 1720$ destek noktaları, 1762$ - 1773$ - 1783$ direnç noktaları olarak izlenebilir” diye teknik seviyeler belirtiliyor.