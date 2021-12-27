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Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru!

Yüksek enflasyon küresel tahvil varlıklarının 1999’dan bu yana ilk kez negatif getiri sağlamasına neden oldu. Yatırım uzmanları merkez bankalarının faiz artışlarının ardından bu tablonun nasıl değişeceğini değerlendiriyor

Ekonomi 27.12.2021, 16:25
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru!

Küresel tahvil piyasalarının 1999'dan bu yana en kötü yılını geçirmesi bekleniyor. Financial Times’ın haberine göre küresel enflasyondaki artışlar genellikle tahvil piyasasında negatif bir tablonun oluşmasına neden oluyor.

İngiliz bankası Barclays’in 68 trilyon dolarlık devlet ve şirket borçlarını takip ettiği tahvil endeksi 2021 yılının başından bu yana %4,8 oranında negatif getiri sağladı. Düşüşlerde büyük ölçüde iki çeyrek boyunca devlet tahvillerinde görülen ağır satışlar etkili oldu.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, yatırımcılar yılın başında ekonominin salgından toparlanacağı ve bu durumun sürekli büyüme ve enflasyon sürecine neden olacağı beklentisiyle portföylerini tahvillere yönlendirdi. Reflasyon ticareti olarak da adlandırılan bu süreçte piyasa oyuncuları uzun vadeli devlet tahvili alımlarını artırdı. Sonbaharda yükselen küresel enflasyona karşı merkez bankalarının faiz artışıyla yanıt verecekleri açıklamasıyla kısa vadeli tahviller darbe aldı.

Barclays tahvil endeksinin üçte birinden fazlasını oluşturan ABD Hazinesi tahvil getirileri ülkedeki enflasyonun Kasım ayında son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösteren ekonomik verilerden etkilendi. Yıl başında %0,93 olan 10 yıllık ABD Hazinesi tahvil getirileri %1,49’a kadar yükseldi. İki yıllık tahvil getirileri ise yüzde %0,12’den %0,65’e tırmandı.

Yatırım firması Aberdeen Standard Investments’ın Portföy Yöneticisi James Athey konuyla ilgili açıklamasında, “Enflasyon yüzde 6'da seyrederken tahvillerin kötü bir yatırım olmasına çok şaşırmamalıyız. Tahvil yatırımcıları için kötü haber, gelecek yılın da zorlu gözükmesi. Merkez bankaları beklenenden daha hızlı hareket ederse daha fazla şok potansiyelimiz var ve özellikle daha riskli tahvillerin cazip bir fiyatta olduğunu düşünmüyorum” ifadelerine yer verdi.

40 yıldır yükselen tahvil piyasalarında, negatif getiri ihtimali yıllardır yatırımcıların çok uzak gördüğü bir olasılıktı. Küresel endeks en son 1999 yılında, dotcom balonu sürecinde yüzde 5,2 negatif getiri kaydetmişti.

2021'deki kayıplara ve gelecek yıl ABD Merkez Bankası’nın (FED) ve diğer merkez bankalarının parasal sıkılaştırmaya gitme olasılığına rağmen, bazı fon yöneticileri sabit gelirli 40 yıllık tahvillerde boğa piyasası çağrısı için erken olduğunu savunuyor.

Tahvil piyasalarında daha uzun vadeli getiriler Mart ayında zirve yaptı ve piyasalar gelecek yıl FED’in üç ve İngiltere Merkez Bankası'ndan dört faiz artışında bulunacağını açıklamasına rağmen geriledi.

Axa Yatırım Yönetimi Portföy Yöneticisi Nick Hayes'e göre, uzun vadeli tahvillerin son dönemdeki gücü, para politikalarında çok hızlı sıkılaştırmaya geçilmesi halinde merkez bankacılarının ekonomik toparlanmayı rayından çıkaracağına veya borsada satışları tetikleyeceğine inanan yatırımcıların ağırlıkta olduğuna yönelik işaret.

Hayes konuyla ilgili açıklamasında, “Bugün faizleri ne kadar yükseltirseniz, birkaç yıl içinde o kadar çok düşüşe geçmek zorunda kalırsınız. Eğer pay piyasası biraz geri giderse, insanlar aniden tahvilleri tekrar cazip göreceklerdir. Gelecek yıl çift haneli getiri elde edeceğimizi söylemiyorum. Ancak basit bir gerçek şu ki, önümüzdeki on yıllara bakarak bir plan belirliyorsanız negatif bir yılı her zaman pozitif bir yıl takip etme eğilimindedir” ifadelerine yer verdi.

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