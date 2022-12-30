Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler ile meyveler bir önceki yıla göre arttı

Üretim miktarlarında, 2022 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,7 oranında artış oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, üretim miktarlarında, 2022 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 14,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 7,7 oranında artış olurken; sebzelerde yüzde 0,5 oranında azalma oldu. Buna göre, üretim miktarları 2022 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 70,2 milyon ton, sebzelerde 31,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 26,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre arttı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,3 oranında artarak yaklaşık 38,7 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre, buğday üretimi yüzde 11,9 oranında artarak 19,8 milyon ton, mısır üretimi yüzde 25,9 oranında artarak 8,5 milyon ton, arpa üretimi yüzde 47,8 oranında artarak 8,5 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 36,5 oranında artarak 273 bin ton, yulaf üretimi yüzde 32,2 oranında artarak 365 bin ton oldu.

Baklagiller grubunda, nohut yüzde 22,1 oranında artarak 580 bin ton, kuru fasulye yüzde 11,5 oranında azalarak 270 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 75,4 oranında artarak 400 bin ton; yumru bitkilerden patates ise yüzde 2 oranında artarak 5,2 milyon ton üretildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 14,8 oranında azalarak 155 bin ton, ayçiçeği üretimi yüzde 5,6 oranında artarak yaklaşık 2,6 milyon ton oldu.

Tütün üretimi yüzde 15 oranında artarak 82,3 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 6,9 oranında artarak 19 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebze üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Sebze ürünleri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 oranında azalarak yaklaşık 31,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebzeler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, hıyarda yüzde 2,6, havuçta yüzde 33,5, salçalık kapya biberde yüzde 2,5 oranında artış olurken; domateste yüzde 0,7, karpuzda yüzde 2,1, kuru soğanda yüzde 6 oranında azalma olduğu görüldü.

Meyve üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre arttı

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak yaklaşık 26,8 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyveler grubunda üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre elmada yüzde 7,2, üzümde yüzde 13,5, şeftali ve nektarin toplamında yüzde 13, erikte yüzde 4,9, çilekte yüzde 8,8 ve zeytinde yüzde 71,2 oranında artış olduğu görüldü. Ayrıca incir üretimi yüzde 9,4, muz üretimi yüzde 12,9 oranında arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina üretimi yüzde 2,5 oranında artarken, portakal üretimi yüzde 24,1 ve limon üretimi yüzde 14,6 oranında azaldı. Sert kabuklu meyvelerden fındık üretimi yüzde 11,8, Antep fıstığı üretimi yüzde 100,5 oranında arttı.

Süs bitkileri üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20,4 oranında arttı.

Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçeklerin yüzde 68,2, diğer süs bitkilerinin ise yüzde 31,8’lik bir paya sahip oluğu görüldü.

Bir önceki yıla göre kesme çiçek üretimi yüzde 31,9, dış mekan süs bitkileri üretimi yüzde 3,6 oranında artarken, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 17,5 azaldı.