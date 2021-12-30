banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yıllık izin kararı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan öğretmenlere müjde

Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı

Üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 13,4 azalırken, sebzelerde yüzde 1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,4 oranında artış gösterdi.

Ekonomi 30.12.2021, 10:08
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler bir önceki yıla göre azaldı

Üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 13,4 azalırken, sebzelerde yüzde 1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,4 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Bitkisel Üretim İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, üretim miktarları, 2021 yılında bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 13,4 azalırken, sebzelerde yüzde 1,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,4 oranında artış gösterdi. Buna göre üretim miktarları 2021 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 61,7 milyon ton, sebzelerde 31,8 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Tahıl üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre azaldı

Tahıl ürünleri üretim miktarları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 oranında azalarak yaklaşık 31,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Bir önceki yıla göre buğday üretimi yüzde 13,9 oranında azalarak yaklaşık 17,7 milyon ton, arpa üretimi yüzde 30,7 oranında azalarak yaklaşık 5,8 milyon ton, çavdar üretimi yüzde 32,4 oranında azalarak 200 bin ton, yulaf üretimi yüzde 12,2 oranında azalarak 276 bin ton, dane mısır üretimi ise yüzde 3,8 oranında artarak yaklaşık 6,8 milyon ton oldu.

Baklagillerin önemli ürünlerinden nohut üretimi yüzde 24,6 oranında azalarak 475 bin ton, kuru fasulye yüzde 9,1 oranında artarak 305 bin ton, kırmızı mercimek yüzde 30,6 oranında azalarak 228 bin ton, yumru bitkilerden patates ise yüzde 1,9 oranında azalarak 5,1 milyon ton olarak gerçekleşti.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 17,2 oranında artarak 182 bin ton, ayçiçeği üretimi yüzde 16,8 oranında artarak yaklaşık 2,4 milyon ton oldu.

Tütün üretimi yüzde 7,7 oranında azalarak 73 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 20,7 oranında azalarak yaklaşık 18,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebze üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı

Sebze ürünleri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artarak yaklaşık 31,8 milyon ton oldu.

Sebze ürünleri alt gruplarından yumru ve kök sebzeler yüzde 6,9 arttı. Bu grupta yer alan kuru soğan üretimi yüzde 9,6, kuru sarımsak üretimi ise yüzde 13,5 arttı.

Meyvesi için yetiştirilen sebzelerin üretimi yüzde 0,9 arttı. Bu grupta yer alan biber (salçalık, kapya) üretimi yüzde 11,9, hıyar yüzde 0,2 artarken domates üretimi yüzde 0,8 azaldı.

Ayrıca yaprağı yenen sebzelerden beyaz lahana üretimi yüzde 0,6 artarken ıspanak üretimi yüzde 5,7 azaldı.

Meyve üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 oranında artarak yaklaşık 24,9 milyon ton olarak gerçekleşti.

Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı yüzde 4, üzüm yüzde 12,8, kiraz yüzde 4,8 oranında azaldı, elma yüzde 4,5, çilek yüzde 22,4, zeytin yüzde 32,1 oranında arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 14,7, portakal yüzde 30,6, limon yüzde 30,4, sert kabuklu meyvelerden fındık yüzde 2,9 oranında artarken Antep fıstığı yüzde 59,7 oranında azaldı.

Muz üretimi yüzde 21,3 oranında artarken, incir üretimi ise değişim göstermeyerek 320 bin ton olarak gerçekleşti.

Süs bitkileri üretimi 2021 yılında bir önceki yıla göre arttı

Süs bitkileri üretim miktarı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,9 oranında arttı.

Süs bitkileri üretimi içinde kesme çiçekler yüzde 62,3, diğer süs bitkileri yüzde 37,7’lik bir paya sahiptir.

Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,2, iç mekan süs bitkileri üretimi yüzde 11,4 oranında artarken, dış mekan süs bitkileri üretimi yüzde 1,8 oranında azaldı.

Yorumlar (0)
12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. Tottenham 17 30
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8