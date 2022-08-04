“Tahıl koridoru fırsat oluşturacak”

Türkiye’nin girişimleriyle açılan tahıl koridorunun farklı fırsatlar barındırdığını söyleyen İş adamı Yakup Türkal, “İthal ettiğimizi Akdeniz ülkelerine ve AB ülkelerine satarak krizi fırsata çevirmiş olacağız” dedi.

Savaş nedeniyle tüm dünyada bir yağ krizi oluştu. Türkiye’nin girişimleri ile de ’Tahıl Koridoru’ açıldı. Gemiler demir almaya başladı. İş adamı Yakup Türkal, Türkiye’nin krizi avantaja çevirmek konusunda ülke olarak iddialı olduğunu belirtti. Türkal, “Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Ekonomiyi Araştırma Enstitüsü verilerine göre 2020-2021 sezonunda Türkiye, dünya ayçiçeği ithalatının yüzde 32,4’üyle ilk sırada. Türkiye’den sonra ikinci sırada yüzde 27,8’le Avrupa Birliği (AB) var. Ülkemiz 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının yüzde 50,6’sını Rusya’dan, yüzde 14,6’sını Ukrayna’dan, gerçekleştirdi. Rus Ukrayna savaşı nedeniyle dünyada tahıl ve ayçiçeği krizi yaşandı. Bu stoklarının küresel pazarlara ulaşması için Türkiye’nin girişimleri ile ‘tahıl koridoru’ görüşmelerinin anlaşma ile sonuçlandı ilk gemi yola çıktı. Bu girişim dünya piyasaların da memnuniyet ile karşılandı. Tahıl koridordan 30-35 milyon ton gıda çıkarılması hedefleniyor. Odessa’daki 4 liman üzerindeki koridorlar sayesinde buradan çıkacak ürünlerin Türkiye’ye yüzde 25 daha ucuza satılması için günler sayılı. İkisi Ro-Ro olmak üzere 23 gemimiz yüklerini almış bir şekilde bekliyor. Bu gemilerden 7’si, toplam 30 bin ton ayçiçeği yağı taşıyor.

“Akdeniz limanları önem kazandı”

Mersin Serbest Bölge’de tank terminali ve dolum tesisi sahibi olan Yakup Türkal, bu süreçte Akdeniz limanlarını önem kazanacağı söyleyerek “İlk olarak Ukrayna’daki gemilerin Karadeniz’den ayrılması ile birlikte bu gemilerin dolum tesislerine veya rafinelere ulaşması ile sektörde bir rahatlama olacak. Bu nedenle Akdeniz limanlarındaki rafineler önem kazanacak. Bu bize Karadeniz’den yağları alıp hem ayrıştırıp hem de paketleyip Akdeniz çanağındaki ülkelere satmamızın önünü açacak. İthal ettiğimizi Akdeniz ülkelerine ve AB ülkelerine satarak krizi fırsata çevirmiş olacağız. Bu durumda alternatif olarak, soya, palm yağı, ayçiçeği, pamuk tohumu yağları gibi seçeneklerde öne çıkabilir” şeklinde konuştu.