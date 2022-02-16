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TAB Genel Başkanı Şahin: ”Arıcılarımıza AKS kayıtları üzerinden şekerin verilmesini istiyoruz”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, ”Arıcılarımıza AKS kayıtları üzerinden şekerin verilmesini istiyoruz” dedi.

Ekonomi 16.02.2022, 13:16
TAB Genel Başkanı Şahin: ”Arıcılarımıza AKS kayıtları üzerinden şekerin verilmesini istiyoruz”

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, ”Arıcılarımıza AKS kayıtları üzerinden şekerin verilmesini istiyoruz” dedi.

Şeker fiyatlarındaki artış hakkında konuşan TAB Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Şahin, Türkiye’de 8.1 milyon arı kovanı olduğunu ve 104 bin tol bal üretildiğini vurgulayarak, “Ülkemizde 8.1 milyon arı kovanımız var, 104 bin ton bal üretiyoruz. Dünyanın da biyolojik zenginlik bakımından en zengin ülkesiyiz. Dünyada da literatür kaynaklarına baktığımızda 15 kilogram 7-8 çerçevelik bir kovandan 15 kilogram girdisi olduğu hesaplanmıştır. Besin ihtiyacını, toz şekeri karşılayabilmemiz için biz 2019 yılından bu yana maliyetleri ucuzlatmak amacıyla birtakım hareketler yapıyoruz. Bunların başında da kristal toz şeker geliyor. TürkŞeker’e o günden bugüne girişimlerimiz var. Yılda bütün arıcılarımıza 6,5-7 milyon arımızın karşılığı olarak 4 bin ton şeker tüketiminde TürkŞeker ile bir ilişki içerisindeyiz. Ancak bizim 2019’dan sonraki 2021 yılına baktığımızda tabii ki piyasalarda bir artış yaşanıyor. Biz özellikle şekerin piyasa şartlarına ortalama baktığımız zaman 450 lira, TürkŞeker fabrikasına baktığımız zaman 265 lira arıcılarımızın direkt talep ettikleri yer TürkŞeker firmasıdır. TürkŞeker firması da Türkiye şekerinin yüzde 30’unu karşıladıklarını ifade ediyorlar. Dolayısıyla biz de diyoruz ki 15 kilogram karşılığı olan kristal şekerimizin 5 kilogramını sizler bize verin. 15 Kasım’a kadar biner tır arıcılarımıza şeker verildi” dedi.

17 ilin hiç şeker alamadığına da değinen Şahin, TAB olarak 15 günlük sürede faaliyet içerisinde bulunduklarını açıkladı. Şahin, “15 Kasım’daki zamlardan sonra yüzde 25’lik zamlardan sonra arkadaşlarımız bu 15 günlük süreyle TürŞeker’den taleplerinin karşılığını buldu. Bu 7 milyon arımıza karşılık 6 milyon 384 ton şekeri TürkŞeker’den aldık. Ancak bundan sonra bu 2 hafta sürdü. Bu 15 günlük sürede biz Türkiye Arıcılar Birliği olarak faaliyet içerisinde bulunduk, 16 bin 384 ton şekeri aldık” ifadelerini kullandı.

“Bize şeker verirken AKS üzerinden veriniz”

Şekerin arıcılara Hayvancılık Genel Müdürlüğü kayıtları üzerinden verilmesi gerektiğini belirten Şahin, ”Şunu söylüyorum bize şeker verirken AKS üzerinden, Hayvancılık Genel Müdürlüğü üzerinden veriniz. Bu şekilde adaletli olur. Kime ne zaman şeker verildiğini bilirsiniz. Bal üreticileri birliğimizin 845 bin 436 kovanı var. Bin 272 ton bal alınmış. Birlik üyesi olmayan arıcılara aitte 48 bin 851 kovan var. Alınan şeker bin 755 ton, verilere baktığımız zaman Türkiye Arıcılar Birliği’ne 1 kilogram şeker düşmüş. Bal birliğimiz 1,5 kilogram, diğer derneklerin de 35 milyon düşmüş. Biz adalet istiyoruz. Sahada arıcılarımız doğusundan batısına kadar kışlatma sürecinde şeker bekliyor. Şeker yok, 17 ilimiz şeker alamamıştır. 18 tane birliğimiz bir kamyon şeker alabilmiştir. Acil olarak şeker bekliyoruz. Arıcılar neden sıvı şeker istemiyor. Bir çuval şekerden arıcımız şurup yaptığı zaman 4 teneke şurup elde eder. Ama bunun maliyeti 110-115 liradır. Sıvı şekere baktığımız zaman da tenekesi 200-220 liradır. 2021 yılında bu arıcılar 450 liradan teneke balını sattı. Biz ekonomiyi düşünmek durumundayız. Biz özellikle adaletli bir şekilde arıcılarımızın şekerle buluşmasını bekliyoruz. Devletimiz babadır, birine kaşıkla, birine kepçeyle vermez. Onun için şu andan itibaren arıcılarımıza AKS kayıtları üzerinden şekerin verilmesini istiyoruz” diye konuştu.

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