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Swap görüşmeleri doların yönünü aşağı çekti

TCMB’nin bazı ülke merkez bankalarıyla yürüttüğü swap görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği haberleriyle dolar/TL’de aşağı yönlü seyir sürüyor. Bankacılara göre, Merkez Bankası’nın swap anlaşmasına yönelik görüşmelerde Çin ve Japonya merkez bankaları öne çıkıyor.

Swap görüşmeleri doların yönünü aşağı çekti

TCMB’nin bazı ülke merkez bankalarıyla yürüttüğü swap görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği haberleriyle dolar/TL’de aşağı yönlü seyir sürüyor. Bankacılara göre, Merkez Bankası’nın swap anlaşmasına yönelik görüşmelerde Çin ve Japonya merkez bankaları öne çıkıyor.

14 Mayıs 2020 Perşembe 22:07
2016 Okunma
Swap görüşmeleri doların yönünü aşağı çekti

Türkiye piyasaları iki gündür gelişmekte olan diğer ülkelere göre daha iyi bir performans gösteriyor. Bu performansın altında yatan neden ise piyasada Çin ve Japonya merkez bankalarıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TBMB) yapacağı olası bir swap anlaşması. Piyasada konuşulanlar anlaşmanın yakın olduğu yönünde. Swap anlaşması ile Türkiye’ye 3 milyar dolar geleceğini bekleyenler de var, anlaşmanın farklı bankalarla toplamda 10-15 milyar dolara çıkacağını düşünler de.

Bu söylentiler Türkiye piyasalarının dünya piyasalarından pozitif ayrışmasını da sağladı. Dolar 7 liranın altında 6.97 lira seviyelerinde Borsa İstanbul ise yükselişte. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişeleri ile ABD borsalarında yaşanan kayıplar küresel borsaları kırmızıya döndürmüş durumda. BIST 100 Endeksi ise, son 7 günlük düşüş sürecinden önceki gün zıplayarak çıktı. Önceki gün yüzde 1.86 artışla 99 bin 615’e ulaştı dün de yükseliş yüzde 1 seviyelerinde ve 100 bin seviyesi yeniden aşıldı. Swap hattı anlaşmasının yakın olduğuna ilişkin beklentiler piyasaları olumlu etkiledi.

Hem Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak hem de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal swap hattı için görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Verilen bilgilere göre G20 ülkeleri başta olmak üzere yüksek dış ticaret açığı verdiğimiz ülkelerle görüşülüyordu. Piyasa uzmanlarına göre bu ülkelerin başında Japonya, Çin, İngiltere, Katar merkez bankaları geliyor. Bu ülkelerin yanı sıra Avrupa Merkez Bankası ile de görüşüldüğü yine uzmanlar tarafından dile getirilmişti.

Anlaşmalarla 50 milyar dolar seviyesinde bir kaynak girişi sağlanmasının Türk Lirası’na ve TL varlıklarına olumlu yansıyacağına dikkat çekiliyor.

Bu arada Kabine Toplantısı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin 21 Mayıs’taki açılışının Japonya Başbakanı Şinzō Abe ile birlikte yapılacağını açıklamıştı. Başbakan Abe’nin de açılışa katılacak olması piyasada beklentileri daha da artıran bir işaret olarak yorumlandı. Japonya Merkez Bankası (BoJ), Amerikan Merkez Bankası Fed’in 2008 krizinden bu yana kullandığı swap hattına dahil.

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