Suudi Arabistan Türkiye’ye 3 milyar dolarlık mal satışıyla rekor kırdı

Türk mallarına dönük fiili boykot uygulamaya devam eden Suudi Arabistan, Türkiye’ye ihracatta rekor kırdı.

TÜİK verilerine göre, 2019’da 3,2 milyar dolara kadar yükselen Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, 2021’in Ocak-Kasım döneminde 189 milyon dolara kadar geriledi.

2019’da 1,9 milyar dolar, 2020’de 1,7 milyar dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’dan ithalatı ise 2021’in Ocak-Kasım döneminde 3 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.

Böylece Türkiye, Suudi Arabistan’a karşı 2,8 milyar dolarlık yüksek dış ticaret açığı vermiş oldu.

Suudi Arabistan’dan yapılan ithalatın 2,7 milyar dolarla büyük kısmını kimyevi ürünler oluşturdu.