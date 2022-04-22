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Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine boykot süreci sona eriyor!

Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinin yılbaşından bu yana pozitif seyretmesi ile birlikte 2020'nin başından beri uygulanan Türk ürünlerine boykot süreci sona eriyor.

Ekonomi 22.04.2022, 09:25
Suudi Arabistan'da Türk ürünlerine boykot süreci sona eriyor!

Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine 2020 yılının başında uygulamaya başladığı boykot süreci sona eriyor. İki ülkenin yılbaşından bu yana pozitif seyreden ikili ilişkileri meyvelerini veriyor. Dünya'da İmam Güneş imzasıyla yer alan habere göre, Suudi Arabistan yönetiminin, Ramazan bayramının ardından yeni bir adım atması bekleniyor. İhracatçılar, bu gelişmenin ardından kısa sürede ticarette eski seviyeye ulaşacaklarını dile getiriyor. Türk Hava Yolları (THY) da bu kapsamda sefer planlarını oluşturdu. Edindiğimiz bilgilere göre, THY, Suudi Arabistan şehirlerine olan sefer sayılarını mayıs ayı başı itibariyle artıracak.

Pandeminin başladığı ilk günlerde Avrupa ülkelerine uçuşlarını durduran Saudi Arabian Airlines, normalleşmenin başlamasıyla Türkiye’de aktif etmediği uçuşları Mayıs ayında açmaya hazırlanıyor. Şirketin, İstanbul Havalimanı’nda operasyon hazırlığına başladığı öğrenildi. Özellikle hac turizmi nedeniyle, mayıs ayının ilk günlerinden itibaren seferlerin başlaması bekleniyor.

3 milyar dolarlık ticaret

S. Arabistan’ın İstanbul Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı davasının Riyad adli makamlarına devredilmesiyle iki ülke arasında ivme kazanan yumuşama süreci, ekonomik ilişkileri de olumlu etkileyecek. Sektör temsilcileri daha önce Suudi Arabistan’a en fazla 2,7 milyar dolara ulaşan ihracatın, 12 aylık periyotta 3 milyar doları yakalamasının mümkün olacağını dile getiriyorlar.

Suudi Arabistan’ın 2020’ye kadar sektörün en çok ihracat yaptığı ilk 5 ülke arasında yer aldığına işaret eden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkan Adayı Kazım Taycı, “Boykotun kalkması ile ülke ihracatımız 3 milyar dolara çıkabilir. Kendi sektörümüzde Suudi Arabistan’a 2017 yılında 205 milyon dolar olan ihracatımız 2018’de 227, 2019’da 230, 2020’de 181, 2021’de ise 3 milyon dolar olmuştu. Yeni dönemde ilk etapta en az 250 milyon doları yakalarız. Çünkü bu dönemde fiyatlarımız da yükseldi” dedi.

Ticaret eski seviyeye ulaşır

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Gültepe ise bir dönem 250-300 milyon dolar arasında seyreden ihracat rakamlarına kısa sürede ulaşabileceklerini belirtti. Özellikle Laleli ve Osmanbey’deki ihracatçılar için önemli bir fırsatın oluşacağını dile getiren Gültepe, bölge ihracatının da ciddi şekilde artacağını vurguladı. Mobilyada çifte bayram Kısıtlama öncesi Suudi Arabistan’ın Almanya’dan sonra ikinci güçlü ve büyük pazarları olduğunu kaydeden Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç de, “Otel ve rezidanslarda Türk mobilyası kullanımı yoğundu. İnşaat ve gayrimenkul sektörünün çok hareketli ve dinamik olduğu Suudi Arabistan pazarına yeniden girmek mobilya ihracatımıza hızlı bir ivme kazandıracak. Türkiye mobilya sektörü olarak dağıtım ağımızın ve bölgedeki bayi ve müşterilerimizin hazır olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle de ambargonun kaldırılmasının ardından toplam ihracatımız yaklaşık yüzde 10 artacak. Bu da dünyanın ilk 5 mobilya ülkesinden biri olma hedefimize ulaşmamızı kolaylaştıracak; mobilyacılarımız çifte bayram yapacak” dedi.

"İhracatta eski seviyeyi yakalarız"

Yakın zamanda Suudi Arabistan’ın ülkemize yönelik ticaretin önüne getirdiği engellerin kaldırılacak olmasının ihracatlarına pozitif yansıyacağını söyleyen İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, “İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi ve engellerin kalması ile birlikte tekrar ihracatımızın artarak eski seviyelerine döneceğine inanıyoruz” diye konuştu. Suudi Arabistan’a ihracatın yeniden açılmasının halı sektörü için müjdeli bir haber olduğunu vurgulayan İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Hayri Diler, "Özellikle seccade ve kadife grubunda ihracata önemli katkı olacak. Çünkü bu ürün grubumuzun satışlarının büyük bölümü bu ülkeye yapılıyordu. Ambargodan önceki yüksek ihracat rakamlarımıza yeniden ulaşabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

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