banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Halkı sokağa çağıran sosyal medya hesapları için işlem başlatıldı
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Anadolu Ajansı, Demirören Medya'yla anlaşmasını iptal etti
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Apple, Türkiye’deki tüm satışlarını durdurdu!
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti

Suuçtu’ya Fransız ilgisi

Suuçtu’nun gözden kaçan yüzünün turizme dahil edildiği ekoturizm projesi, Fransızlara tanıtıldı.

Ekonomi 24.11.2021, 16:49
Suuçtu’ya Fransız ilgisi

Suuçtu’nun gözden kaçan yüzünün turizme dahil edildiği ekoturizm projesi, Fransızlara tanıtıldı.

Orman Genel Müdürlüğü himayesinde Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü tarafından projelendirilen ‘Suuçtu Ekoturizm Parkuru’, Fransız heyeti ağırladı.

Ekoturizm çalışmışlarında izlenen politikalar ve saha deneyimlerinin masaya yatırıldığı ziyarette, Fransa Ulusal Orman Ofisi ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı’ndan oluşan heyete Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk’te eşlik etti.

Ekosistem yaklaşımı ile doğal kaynaklara zarar vermeden en yüksek fayda sağlamak suretiyle bölgenin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasını sağlamak için geçtiğimiz Mart ayında düğmeye basan Orman Genel Müdürlüğü, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’nün sınırları içinde bulunan Suuçtu Şelalesi’ndeki ekolojik ve biyolojik zenginliği, rekreatif, dinlenme ve macera alanlarıyla buluşturdu.

Ziyaretçilerin gün boyu aktif olarak güvenle vakit geçirmeleri hedefiyle planlan proje ile Suuçtu’daki dere boyu güzergâhı, 4 bin metrelik bisiklet yolu ve 3.230 metrelik yürüyüş yolu parkuru ile donatıldı.

Orman Genel Müdürlüğü ile Fransa Ulusal Orman Ofisi ONF) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) arasında Teknik İşbirliği Hibe Anlaşması kapsamında Türkiye’de bulunan Fransız heyet, Bursa’nın ekoturizm alanlarının başında gelen Suuçtu Ekoturizm Parkuru’nda incelemelerde bulundu.

Türkiye ve Fransa arasındaki ekoturizm alanında teknik işbirliği ziyaretleri tamamlandı.

Bursa Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Yapmış başkanlığında, ODÜH Dairesi Başkanlığı Ekoturizm Şube Müdürü Alper Akgün, Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı Foto Yorumlama Şube Müdürü Aydın Yumuş, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ODÜH Şube Müdürü Adem Parlak, Orman Mühendisi Fatih Albayrak’tan oluşan Türk heyeti ile birlikte Isre ONF Ajansından Roland Dutel ve ONF Auvergne Dağları Ajansından Jean Obstancias’tan oluşan Fransız heyet, Mustafakemalpaşa’nın da aralarında bulunduğu Bursa bölgesindeki ekoturizm alanlarını gezdi.

İki heyet, orman merkezli ekosistemin geliştirilmesi kapsamında, orman yollarının sinyalizasyonu için protokoller ve hassas ekolojik alanlarda gerçekleştirilen ekoturizm çalışmalarındaki en iyi uygulama örneklerini inceledi.

Teknik bilgi alışverişi ve saha çalışmaları yapan heyetler, İnegöl-Oylat, Mustafakemalpaşa-Suuçtu ve Yalova-Termal Ekoturizm parkurlarını ziyaret etti.

Suuçtu’daki yenilikler anlatıldı

Ziyaretlerin Mustafakemalpaşa etabında Suuçtu’ya giden heyete Orman İşletme Müdürü Fatih Öztürk’te eşlik ederek, ekoturizm alanında bölgeye yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Fransız heyeti, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan ve bölgenin eko turizm potansiyelini arttırmak amacıyla projelendirilen yatırım ile Suuçtu’da dere boyunu takip edecek şekilde doğal yapılardan imal edilen bisiklet parkuru, yürüyüş yolu, seyir terası, köprü, merdiven ve çeşmelerden oluşan yenilikleri görme imkânı buldu.

Ankara ve Bursa’da gerçekleşen toplantılarda heyet üyeleri tarafından Türkiye ve Fransa’da ekoturizm çalışmalarında izlenen politikalar, saha deneyimleri, karşılaşılan sorunlar ve yapılan çalışmalar görselleri ile birlikte anlatılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Ankara ve Bursa’da 5 gün süren seminer ve saha çalışmalarının ardından Orman Genel Müdürlüğü’ne misafirperverlikleri için teşekkür eden Fransız heyeti Türkiye’den ayrıldı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7