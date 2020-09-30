Sütte tek kazanan aracı…

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tüketiciye litresi 11-12 liraya satılan keçi sütünden üretim maliyetlerini karşılayan üreticinin litrede 3,5-4 lira, aracıların 8-8,5 lira aldığını bildirerek, “Üreticinin aldığı paranın büyük bölümü üretim maliyetlere gidiyor. İşin mağduru üretici, kazananı her zamanki gibi aracı oluyor” dedi.

Çelik, yaptığı açıklamada, aracıların kar marjları düşürülmeden ne üreticinin makul bir gelir elde edebileceğini ne de tüketicinin uygun fiyatla koyun-keçi sütü ve süt ürünleri tüketebileceğini belirtti.

Nihat Çelik, şunları kaydetti:

“Özellikle sütte yeterli üretim var. İnek sütünde üretici-sanayici entegrasyonunda belli bir disiplin sağlanmış durumda. Koyun ve keçi sütünde üretici fiyatları inek sütüne göre yüksek olsa da üretilen ürünün pazarlanmasında sorunlar var. Üretici ile sanayinin entegrasyonu inek sütündeki gibi değil. Koyun ve keçi sütünde ve süt ürünlerinde üretici ürününü hızla tüketiciye ulaştıramıyor. Bu sorun yaratıyor. Büyük şehirlerde talep olmasına rağmen tüketici, entegrasyonda yaşanan sorunlar nedeniyle koyun ve keçi sütüne ulaşmakta sıkıntı yaşıyor. Ulaştığında ise yüksek fiyatlarla karşılaşıyor. Keçi sütünün litresinin tüketiciye 11-12 liraya satıldığını görüyoruz. Üreticide 3,5-4 lira olan bir fiyat, nasıl 11-12 liraya, 3-3,5 katına çıkar anlamak mümkün değil. Aracı kalktığında, üretici doğrudan tüketiciye keçi sütünü sattığında, litre fiyatı 8-9 lira oluyor. Üreticinin satış fiyatı 2-2,5 katına çıkıyor ama tüketici yine de marketten litrede 3-4 lira daha ucuza keçi sütü alıyor. Hem üretici hem tüketici kazanıyor.”

-Üretimde sorun yok, ürün pazarlanamayınca sıkıntı başlıyor

Üretici maliyetlerinin yüksekliğinin ayrı bir sorun kaynağı olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

“Hayvancılıkta en önemli maliyet olan hayvan yemi fiyatları ortalama girdi fiyatlarının üzerinde artıyor. Veriler bunu açıkça ortaya koyuyor. Maliyetlerle mücadele eden yetiştiricimiz, ürününü pazarlayamadığında büyük bir sıkıntıya giriyor. Yaptığı masrafın karşılığını alamıyor. 2019 yılında koyun sütü üretimimiz 1 milyon 521 bin tonla 1,5 milyon tonu aştı. Ülkemiz Çin’i de geride bırakarak koyun sütünde dünya birincisi oldu. Keçi sütü üretimimiz de 577 bin tonla 600 bin ton sınırına dayandı. Keçi sütünde dünya 6’ncısıyız. Üretimde de talepte de bir sorun yok. Son yıllarda halkımızda keçi ve koyun sütüne yönelik büyük bir ilgi var. Sorun pazarlamada, tüketiciye ulaşmada…”

Çelik, daha fazla pazara, ihracata dönük üretim yapılması, hem iç piyasanın hem ihracatın ürünle desteklenmesi, ürünü değerlendirme imkanı yeterince olmadığı için hızla elden çıkarılması gerektiğini açıklamasına ekledi.