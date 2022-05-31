Süt ürünleri sektörü 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor

Türk süt ürünleri sektörü, insanlığın süt ve süt ürünleri ihtiyacını dövize dönüştürüyor. 2021 yılında yüzde 47’lik artışla 438 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandıran Türk süt ürünleri sektörü, 2022 yılının 5 aylık diliminde ihracatını yüzde 95’lik artışla 300 milyon dolara çıkardı. Sektör, 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefliyor.

Türkiye’nin süt ürünleri ihracatında vites artırdığını dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, son 1 yıllık dönemde sektörün 580 milyon dolarlık ihracata imza attığını vurguladı.

“Her gün üç öğün insanlığın protein, kalsiyum, vitamin ve mineraller ihtiyacını süt ve süt ürünlerinden karşılıyoruz” şeklinde konuşan Girit, “Süt içen sağlıklı olur, hastalıklardan korunur. Anne sütü kadar sağlıklı süt ve süt ürünleri üretiyor tüm dünyaya ihraç ediyoruz. Süt ürünleri sektörümüz ihracatta vites artırdı. Süt ürünleri sektörümüzün son 1 yıllık dönemdeki ihracatı ise 581 milyon dolara ulaştı. Su ürünleri ve kanatlı sektörlerimiz Türkiye’ye 1’er milyar doların üzerinde döviz kazandırıyor. 2023 yılında süt ürünleri sektörümüzün de ülkemize 1 milyar doların üzerinde döviz kazandıran sektörler arasında yer almasını hedefliyoruz” diye konuştu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, süt ürünleri sektörünün 2023 yılında 1 milyar dolar ihracat hedeflediğini söyledi.

Süt tozu krema ve peynir ihracatta lider ürünler

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İşliel, Türkiye’nin 2021 yılında gerçekleştirdiği 438 milyon dolarlık süt ürünleri ihracatında en çok ihraç edilen ürünün 193 milyon dolarla süt tozu ve krema olduğunu dile getirdi. İşliel, süt ürünleri sektörünün 143 milyon dolarlık peynir ve lor ihracatı yaptığını, peynir altı suyundan 81 milyon dolar, yağ ihracatından da 16 milyon dolar döviz kazandırdıklarını aktardı.

Mısır, Irak ve Cezayir en çok ihracat yapılan ülkeler

Türkiye’nin süt ürünleri ihracatında öne çıkan ülkeler hakkında da bilgi veren İşliel, 2021 yılında süt ürünleri ihracatında Mısır’ın 69 milyon dolarlık tutarla zirvede yer aldığını, Mısır’ı, 60,5 milyon dolarla Irak ve 57,4 milyon dolarlık ihracatla Cezayir’in takip ettiği bilgisini paylaştı.

Türk süt ürünleri sektörünün 2020 yılının ikinci yarısında ihracat vizesi aldığı Çin, 2021 yılında 52,8 milyon dolarlık Türk süt ürünleri ithal ederek listeye 4. Sıradan giriş yaptı. Bu ülkeleri 24 milyon dolarlık ihracatla Birleşik Arap Emirlikleri, 23 milyon dolarla Bangladeş, 14,4 milyon dolarla Kuveyt, 9 milyon dolarla Ürdün, 8,4 milyon dolarla KKTC ve 8,2 milyon dolarla Azerbaycan izledi.