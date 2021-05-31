Süt üreticisi, sanayicisi ve yem üreticisi Süt Zirvesi’nde buluşuyor

1 Haziran Dünya Süt Günü’nde tarım, hayvancılık ve gıda sektörlerinden önemli isimler Türkiye’nin Ulusal Tematik Tarım Kanalı Agro TV’de “Dünya Süt Günü” zirvesinde buluşuyor.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş’un açılış konuşmasıyla başlayacak “Dünya Süt Günü” Zirvesi; Tarım ve Orman Bakanlığı ve bürokratlarının, süt ve süt mamulleri üreticilerinin, yem ve süt sanayicilerinin, süt kooperatiflerinin ve üretici temsilcilerinin, sivil toplum kuruşları temsilcilerinin, akademisyenler ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşecek.

Süt üreticisi, sanayicisi ve yem üreticisi ilk kez süt zirvesinde buluşacak

Agro TV ev sahipliği ve organizasyonuyla düzenlenecek zirveye; Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Sencer Solakoğlu, Ulusal Süt Konseyi (USK) Başkanı Prof. Dr. Muhittin Özder, Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı Tarık Tezel, Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı (TDSYMB) Kamil Özcan, Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük gibi süt sektörünün temsilcileri ilk kez aynı panelde bir arada olacak.

Sütün dünü, bugünü ve geleceği konuşulacak

Agro TV ekranlarında ve sosyal medya hesaplarında canlı yayınlanacak hibrit zirvede; süt üreticisinin son dönemlerde artan yem maliyeti ve giderleri, kaliteli ve verimli süt üretimi, süt sektöründe yaşanan genel sorunlar ve çözümler, süt üretiminde çözüme kavuşamayan fiyat krizi, Türkiye’nin süt ve süt mamullerinde üretim ve ihracat potansiyeli, bilimsel metodolojiyle karlı süt işletmeleri, karlı ve bilimsel hayvancılık, artan emtia fiyatlarıyla yem sanayicilerinin ham madde tedarik sorunları, süt ve süt ürünlerinin tüketiminin önemi ve birçok güncel konu ele alınacak.

Sütün dünü, bugünü ve geleceğinin tartışıldığı fiziki ve dijital oturumlarla yapılacak “Dünya Süt Günü” Zirvesi 1 Haziran’da 10.00 - 14.00 saat aralığında gerçekleşecek.