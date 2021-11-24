Süt sektörü temsilcileri, çiğ süt fiyatlarına artış yapılması çağrısında bulundu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, süt üreticilerini temsil eden Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği, Tarım Kooperatifleri Merkez Birliği, KÖY-KOOP Merkez Birliği ve Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği süt sektöründe "yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri" konusunda ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, çiğ süt fiyatının Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi tarafından belirlendiği ve Ulusal Süt Konseyi'ne (USK) açıklattırıldığını belirtilerek fiyatın frenlendiğini ifade edildi.

Açıklamada, "Dünyada serbest piyasa ekonomisinden bahsedilen hiçbir ülkede böyle bir uygulamanın olduğu, olsa bile başarıya ulaştığı duyulmamıştır. Fiyata yapılan bu müdahale uzun vadede gerek üretici gerek tüketicinin hayrına olacak bir uygulama değildir" denildi.

Uzun süre çiğ süt fiyatlarını sabitlemenin, Ulusal Süt Konseyi'nin hesapladığı maliyet kalemleriyle oynayarak maliyeti düşürmeye çalışmanın üreticiyi üretimden uzaklaştırmaktan başka bir işe yaramayacağının belirtildiği açıklamada "Bu şekilde davranarak, bugün bizim üreticilerimize verilmeyen o paraların çok daha fazlasını yarın ithalatla dış ülkelerin üreticilerine vermek zorunda kalırız" denildi.

Açıklamada dövize bağlı gelişen yem fiyat artışlarının durdurulamadığı belirtilerek, şu anki süt alım fiyatının süt üreticileri için sürdürülebilir olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, "Son bir yılda süt yemi fiyatı yüzde 51, besi yemi fiyatı yüzde 48, mısır silajı fiyatı yüzde 31, yonca fiyatı yüzde 29, saman fiyatı ise yüzde 15 artmıştır... Üreticilerimiz yemin kilosuna Ekim ayında 3 lira 30 kuruş ödemişlerdir. 1.5 pariteye göre eline geçmesi gereken fiyat 4 lira 95 kuruş olmalıdır. Bunun altındaki fiyat sürdürülebilirlikten ve üreticilerimizin beklentilerinden uzaktır" denildi