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SÜSBİR Başkanı Akcan: “KDV’nin sadeleştirilmesi yönünde yapılan çalışmalarda süs bitkileri sektörünün de yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz”

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, süs bitkilerinde KDV’nin yüzde 8 olması gerektiğini söyledi.

Ekonomi 19.01.2022, 11:07
SÜSBİR Başkanı Akcan: “KDV’nin sadeleştirilmesi yönünde yapılan çalışmalarda süs bitkileri sektörünün de yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz”

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Savaş Akcan, süs bitkilerinde KDV’nin yüzde 8 olması gerektiğini söyledi.

SÜSBİR Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, süs bitkileri sektörünün ekonomiye olan katkısının geçen yıl 170 milyon dolar olduğunu ve bu sektörün dolaylı olarak 500 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. Akcan, sektörün canlı kalabilmesi için Katma Değer Vergisi’nin (KDV) yüzde 8 kalması gerektiğini belirtti. Süs bitkileri sektörünün bitkisel üretim için önemli bir yere sahip olduğunu ve yüksek katma değer üreten bir sektör olarak hizmet verdiğini ifade eden Akcan, “Ülkemizde yaklaşık 54 bin dekar alanda süs bitkileri üretimi yapılmaktadır. Sektörün dış ticaret hacmi 2021 yılında yaklaşık 170 milyon dolardır. 72 milyon dolar ihracat fazlası ile sektörümüz ihracatçı bir sektördür. Emek yoğun bir sektördür, kadın istihdamının en fazla olduğu alanlardan birisi süs bitkileri üretimidir.

İstihdama katkımız yaklaşık olarak doğrudan 100 bin, dolaylı 500 bin kişidir. Süs bitkileri peyzaj, inşaat, tohumculuk, nakliye, plastik gibi pek çok sektörü de destekler konumdadır” ifadelerini kullandı.

“Çevre kirliliği ile savaş ve karbon emisyonunun azaltılması için süs bitkileri sektörüne ihtiyaç vardır”

Yaşanan Covid-19 salgınında doğanın kıymetinin daha çok anlaşıldığına dikkat çeken Akcan, “Büyük şehirlerde yeşil alanlara duyulan ihtiyaç, yaşanan pandemi sürecinde önemini daha da hissettirmiştir. Tam da bu noktada kent ormanlarını oluşturmak, şehirlerde nefes alanları sağlamak süs bitkileri sektörünün üretimiyle mümkündür. Yeşil mutabakat eylem planlarında yer alan çevre kirliliği ile savaş ve karbon emisyonunun azaltılması için süs bitkileri sektörüne ihtiyaç vardır. Tam da bu noktada sektörün gıda kadar önemli olduğunu, üretimi ve ihracatı artırmak için KDV indirimi başta olmak üzere desteklemeye ihtiyacı olduğunu söylemek yanlış olmaz” ifadelerini kullandı.

“KDV’nin sadeleştirilmesi yönünde yapılan çalışmalarda süs bitkileri sektörünün de yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz”

Süs bitkilerinde belirlenen KDV oranında yeniden düzenleme yapılmasını talep eden Akcan, “Tohum, fide, fidan gibi süs bitkileri de aynı zamanda çoğaltım materyali olarak değerlendirilmiş ve mevzuatı Tohumculuk Kanunu ile düzenlenmiştir. Bununla birlikte tohumculuk kanunu kapsamında yer alan tüm çoğaltım materyallerinde KDV oranları yüzde 1 ile yüzde 8 oranında değişirken, süs bitkilerinde KDV yüzde 18’dir. Burada sektöre negatif bir ayrımcılık yapılmaktadır. KDV’nin sadeleştirilmesi yönünde yapılan çalışmalarda süs bitkileri sektörünün de yeniden değerlendirilmesini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bu çerçevede süs bitkilerine yönelik KDV düzenlemesinin sektöre getiri sağlayacağının altını çizen Akcan, şunları söyledi:

“KDV oranının yüzde 8’e düşmesi, üretim girdi maliyetlerinde düşüş sağlayacak ve üretimi arttıracaktır. İç pazarın hareketlenmesiyle nitelikli katma değerli ürün ihracatının da önü açılacaktır. Girdi maliyetlerindeki düşüş sektöre olan yatırım ilgisini arttıracaktır. Yatırım ve işletme girdi kalemlerinin ilgili olduğu diğer tüm sektörlerde de bir canlanmaya neden olacaktır. Üretim artacağı için hem sektör içindeki hem de bağlı sektörlerde istihdam artacaktır. KDV oranının yüzde 8’e düşürülmesi, süs bitkilerinin tohum, fide ve fidan ile arasındaki KDV farklılığının giderilmesini ve tohumculuk sektörünün üretim kolları ile ürün grupları arasındaki haksız rekabetin önlenmesini sağlamış olacaktır. Üretimin temel girdisi olan tohumluğun düşük oranda vergilendirilmesi ile Bakanlık politikalarına uygun olarak yerli üretici ve üretim desteklenmiş olacaktır. Covid-19 tedbirleri kapsamında 31 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile süs bitkilerinde KDV geçici olarak yüzde 8’e indirilmişti. Bu düzenleme 30 Eylül 2021 tarihinde sona erdi ve KDV yeniden yüzde 18 olarak uygulanmaya başladı. Değişen, gelişen kentlerde yeşil alanları artırmak, karbon emisyon oranlarının azaltılmasına katkı sağlamak, her şeyden önemlisi insan psikolojisi üzerindeki olumlu katkılarından dolayı süs bitkileri üretimini artırmak zorundayız. Üretimi artırmak için öncelikli beklentimiz KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesi.”

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