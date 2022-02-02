banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Fransa’da Müslümanlara yönelik çirkin saldırı
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Instagram'a metaverse özelliği geldi!
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti
Avrupa’da ara transfer hareketli geçti

Suriyeli mülteciler meslek sahibi oldu

Türkiye genelinde aralarında Adana’nın da bulunduğu 10 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Güçlü geçim dayanıklı toplum” sloganıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek yürütülen proje ile mesleki yeterlilik kazanan Suriyeli ve Türk 299 kursiyere sertifika verildi.

Ekonomi 02.02.2022, 09:35
Suriyeli mülteciler meslek sahibi oldu

Türkiye genelinde aralarında Adana’nın da bulunduğu 10 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından “Güçlü geçim dayanıklı toplum” sloganıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek yürütülen proje ile mesleki yeterlilik kazanan Suriyeli ve Türk 299 kursiyere sertifika verildi.

“İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyelilerin ve Konuk Toplulukların Özgüvenlerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi” projesi çerçevesinde; Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında, ağırlıklı olarak Suriyeli mültecilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için İstihdam Fuarı düzenlendi.

Farklı tarımsal konularda mesleki eğitimlerini tamamlayan kursiyerleri, tarım sektöründe istihdama kazandırmak amacıyla düzenlenen ve Yüreğir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen İstihdam Fuarında, çoğunluğunu mültecilerin oluşturduğu kursiyerler ile firma temsilcileri bir araya geldi.

Adana’da 299 kişinin düzenlenen eğitimlere katıldığını ve bunların yarısının Suriyeli mülteci olduğunu belirten Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Proje kapsamında çok sayıda Suriyeli mülteci ile kendi vatandaşlarımızı buluşturup bir kombinasyon ortaya çıkarmayı, Suriyeli vatandaşların ülkemize uyumu, tarım ve diğer sektörlerde de çalışmalarının sağlanmasını amaçladık. Uygulamalı ve teorik eğitimler aldılar. Mesleki anlamda güçlendirilerek kalifiye eleman olma noktasında mesafe aldıklarını görebiliyoruz. Eğitim alanlardan 122 tanesinin istihdamını sağlamış bulunmaktayız. Bunlardan 19 tanesi daimi olarak istihdam edilmiş. 103 tanesi de geçici istihdam edilmiş” dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Saha Proje Koordinatörü Dr. Baran Kenan Polat ise Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Güçlü geçim ve dayanıklı toplum” sloganıyla yürütülen projenin Türkiye’ye sığınan ve sayıları resmi kayıtlara göre 3.7 milyon olan Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara daha iyi bir gelecek hazırlamak amacıyla yürütüldüğünü ifade etti. Yaptıkları çalışmalarda Suriyeli mülteciler için en uygun geçim kaynağının tarım ve gıda sektörü olduğunu gördüklerini söyleyen Polat, “Farklı bölgelerdeki 10 ilimizde uygulamalı çiftçi okulları ile işverenlerimize ve işçilere eğitimler verdik. Eğitimler her ilin ihtiyaçlarına göre belirlendi. Projede 3 bin kişiye eğitim verdik. Bunların yarısı Suriyeli mülteciler yarısı ise kendi vatandaşlarımızdan oluştu” şeklinde konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu ise Türkiye’nin milyonlarca insana kucak açtığını ifade ederek yapılan yardımların uluslararası arenada daha fazla karşılık bulması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin karşılaştığı göç sorununa parmak basmak isteyen kurum ve kuruluşların hala var olduğunu söyleyen İmamoğlu, sosyal ve ekonomik sorunların hazırlanacak projelerle minimuma indirilebileceğini belirtti.

Proje paydaşı olan ve eğitimlere katılan mültecilerin de başarı hikayelerini anlattıkları fuarda, daha sonra eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

İstihdam Fuarı stant açan firmaların stantları ile proje boyunca çekilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11