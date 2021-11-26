Sürdürülebilirlik Akademisi’nden Philsa’ya ödül

Değişime yön veren lider projelerin ödüllendirildiği ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde gecenin sloganı “Değişim Birlikte Mümkün” oldu. Ödül töreninde ‘Karbon Yönetimi’ büyük ölçekli firma kategorisinde Philsa birincilik ödülüne layık görüldü.

Sürdürülebilirlik Akademisi’nin önemli çalışması olan; sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler oluşturan ve ortak geleceğimize sahip çıkan iş modellerini, projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla, bu yıl 8’inci kez düzenlenen ’Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde kazananlar, canlı gerçekleşen ödül töreninde açıklandı. Törende 15 kategoride finale kalan projeler arasından sürdürülebilir iş ödüllerini kazanan kurum ve projeler ilan edildi. Karbon Yönetimi Kategorisi’nde Philsa’nın ‘Karbon Nört’ projesi en iyi proje seçilerek ödüle layık görüldü.

Ödül töreninde konuşan Philsa Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Güney Altıntaş, “Yeşil Dönüşüm için kurumsal ve toplumsal bilincin oluşmasının önemi çok büyük, bu nedenle, sorumlu bir sanayi kuruluşu olarak tüm faaliyetlerimizde çevresel etkilerimizi azaltırken, toplumda pozitif değerler üretmeye çalışıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi, dönüşüm bizimle başlıyor, ancak paydaşlarımızla devam ettiği zaman hedefine ulaşacaktır. İşte bizler de tam olarak bu iş birliklerini gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.