banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Yargıtay'dan iş arama izni ile ilgili emsal karar
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?
Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

“Sürdürülebilirliğin önemini erken kavradık”

2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, Vodafone Business ana sponsorluğunda hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşiyor.

Ekonomi 24.11.2021, 12:56
“Sürdürülebilirliğin önemini erken kavradık”

2012 yılından bu yana düzenlenen Türkiye’nin ve Avrasya Bölgesi’nin en önemli iş ve ekonomi dünyası etkinliklerinden Uludağ Ekonomi Zirvesi, Vodafone Business ana sponsorluğunda hibrit (fiziksel ve online) olarak gerçekleşiyor.

Ana teması ‘Sürdürülebilirlik ve Gelecek’ olan, Vodafone Business ana sponsorluğunda gerçekleşen Uludağ Ekonomi Zirvesi Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy’un yaptığı açılış konuşmalarıyla başladı.

“Sürdürülebilirliğin önemini erken kavradık”

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy ise şöyle konuştu: “Hem ülkemizde hem de dünyada iklim değişikliğinin etkilerini son yıllarda daha çok hissediyoruz. Bir yandan iklim değişikliği kaynaklı doğal afetlerin arttığını, diğer yandan da doğanın insan eliyle tahrip edildiğini görüyoruz. Bu gidişata hep birlikte dur dememiz ve gezegenimizin geleceği için hızla harekete geçmemiz büyük önem taşıyor. Özellikle şirketlerin bu dönemde topluma ve gezegenimize karşı sorumluluklarını yeniden düşünmesi gerekiyor. Şirket olarak, sürdürülebilirliğin önemini erken kavramış ve bu yönde gecikmeden harekete geçmiş şirketler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Dijitalleşmenin gücünü kullanarak küresel ve yerel sorunlara çözüm üretme hedefiyle çalışıyoruz. Artırılmış enerji verimliliği, yenilenebilir enerji tedariki, şebeke atıklarımızın azaltılması ve tedarikçi seçiminde yeni çevresel kriterler sayesinde karbon ayak izimizi azaltmaya devam ediyoruz. Türkiye’de şebeke ve ofislerde tükettiği elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan satın alan ilk ve tek operatör olduk. Hizmet verdiğimiz sektör itibarıyla kendi operasyonlarımızdan kaynaklı sera gazı emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra geliştirdiğimiz IoT çözümleri ile müşterilerimizin iş süreçlerini daha verimli yöneterek enerji tüketimini ve karbon ayak izini azaltmasına da katkı sağlıyoruz. Finans, şehirleşme, sanat, spor, sağlık, tarım, enerji gibi farklı alanlarda akıllı çözümleri hayata geçirerek toplumdaki etki alanımızı genişletiyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda güçlü ve acil bir toplumsal istek ve uzlaşmaya ihtiyacımız var. Tüm şirketlere daha iyi bir gelecek için hemen şimdi harekete geçme ve elbirliğiyle hem ülkemizi hem de dünyamızı daha iyi yarınlara taşıma çağrısında bulunuyoruz.”

İş ve ekonomi dünyasının önemli aktörlerini bu yıl ikinci kez buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi’nin iki gün boyunca herkese açık ücretsiz olarak uludagekonomizirvesi.org adresinden canlı takip edildiği belirtildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7