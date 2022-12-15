Sürdürülebilirliğe prestijli ödül geldi

Halkbank, uluslararası alanda kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi. Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Örgütü’nün Almanya’da düzenlediği ödül töreninde “Olağanüstü Sürdürülebilir Proje Finansmanı Ödülü”ne layık görüldü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Sürdürülebilir bankacılık alanında yürüttüğümüz çalışmaların küresel otoriteler tarafından takdir edilmesi oldukça sevindirici” açıklamasında bulundu.

Avrupa Sürdürülebilir Kalkınma Örgütü tarafından Almanya’nın Karlsruhe şehrinde düzenlenen Küresel Sürdürülebilir Finans Konferansı, finans sektörünün küresel liderlerini bir araya getirdi. Ödül töreninde; sürdürülebilir finansmandan, yenilenebilir enerji sistemlerine kadar pek çok kriter değerlendirildi. Birleşmiş Milletler tarafından karbonsuz ekonomi, sıfır emisyon hedefiyle kurulan ‘Net Sıfır’ Bankacılık Birliği’nin de üyesi olan Halkbank, 2022 yılında yürüttüğü etkin ve sürdürülebilir finansman politikası nedeniyle “Olağanüstü Sürdürülebilir Proje Finansmanı Ödülü”nü almaya hak kazandı.

Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi’ne hem portföy hem de doğrudan faaliyetlerinden kaynaklı emisyonları için ‘Net Sıfır’ olma taahhüdünde bulunan ilk Türk Bankası olan Halkbank, bu yeni ödülle, 2022 yılında, en prestijli organizasyonlardan aldığı çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki ödüllerine bir yenisini daha eklemiş oldu.

“Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezinde bir kaldıraç olarak görüyoruz”

Halkbank’ın “Olağanüstü Sürdürülebilir Proje Finansmanı Ödülü”ne layık görülmesini değerlendiren Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Sürdürülebilir bankacılık alanında yürüttüğümüz çalışmaların küresel otoriteler tarafından takdir edilmesi oldukça sevindirici. Biz sürdürülebilirliği dönemsel çalışmalar yürütülecek bir alan olarak değil, iş modelimizin merkezinde bir kaldıraç olarak görüyoruz. Halkbank, daha yaşanılabilir bir dünya için bugün olduğu gibi yarın da üzerine düşen sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir” dedi.