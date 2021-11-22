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Sürdürülebilir kalkınma için EGİAD - SKD Türkiye arasında güç birliği

İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda lider şirketleriyle birlikte çalışan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), EGİAD ile iş birliği protokolü imzaladı.

Ekonomi 22.11.2021, 08:51
Sürdürülebilir kalkınma için EGİAD - SKD Türkiye arasında güç birliği

İş dünyasının sürdürülebilir kalkınma konusundaki farkındalığını ve etkisini artırmak amacıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde, Türkiye’nin sürdürülebilirlik konusunda lider şirketleriyle birlikte çalışan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye), EGİAD ile iş birliği protokolü imzaladı.

Düşük Karbon Ekonomisine Geçiş ve Verimlilik, Sürdürülebilir Tarım ve Gıdaya Erişim, Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel Ekonomi, Sosyal İçerme ve Kapsayıcılık, Sürdürülebilir Finans ve Risk Yönetimi ana başlıkları altında gerçekleşen iş birliği kapsamında SKD Türkiye bünyesindeki Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ile de ortak çalışmalar gerçekleştirilecek.

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) ile EGİAD iş birliği protokolü genç sanayiciler arasında yankı uyandırdı. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ve döngüsel ekonomi başlığında üyelerini bilgilendirme ve bu konuda teşvik etme amacı ile çalışmalarını sürdüren EGİAD, SKD Türkiye bünyesindeki Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu ile ortak çalışmalar gerçekleştirecek. Yapılan online toplantıda bir araya gelen SKD Türkiye ve EGİAD temsilcileri, protokol çerçevesinde gerçekleşecek iş birliği faaliyetlerini, üyelere yönelik eğitim ve seminerlerin detaylarını görüştü.

“Etkin ve verimli iş birlikteliğiyle sorunlara çözümler üretmemiz mümkün”

EGİAD olarak üyelerinin Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu’na ve Türkiye Materials Marketplace’e (TMM) dahil olmasını teşvik ederek; özellikle sanayi sektöründeki üyelerinin geleneksel iş yapış biçimlerine farklı bir bakış gerektiği düşüncesiyle, atıkların ve işlenmemiş kaynak tüketiminin azaltılmasını, hammaddelerin yüksek bir standarda göre yeniden kullanılmasını, döngüsellik yaklaşımı ile üretim yapılmasını hedeflediklerini dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2030 yılına kadar Dünya genelinde yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek hedeflerini kapsıyor. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ancak ortak bir çalışmayla mümkün olabilecek. Görüyoruz ki tüm dünya benzer sorunlarla boğuşuyor. Paydaşların etkin ve verimli iş birlikteliğiyle sorunlara çözümler üretmemiz mümkün olabilir. Akılcı düşünerek, bilimin peşinden giderek ortak geleceğimiz için sorunlarımızı çözebiliriz. Sürdürülebilir kalkınmada özel sektörün rolü sadece finansman ve yatırımla sınırlı değil. Geleceğin Dünya ekonomisi içinde yer almak istiyorsak özellikle çevre sorunlarına duyarlı ekonomiyi güçlendirmeye ve düşük karbon ekonomisine içselleştirmeye ihtiyacımız var. Bu idealle EGİAD olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

İmzalanan iş birliği kapsamında ilk toplantı 13 Aralık tarihinde online olarak düzenlenecek. Türkiye Döngüsel Ekonomi Platformu araçlarının tanıtılacağı webinarda, firmaların bu kapsamda atacakları adımlar hızlandırılarak yol haritası belirlenecek. Toplantıda ayrıca iyi uygulama örnekleri olarak platform üyesi firmaların, uygulamada bu araçlardan nasıl faydalandıkları ve elde ettikleri sonuçlar paylaşılacak. Yapılacak ilk webinarın ardından konuyu daha derinlemesine ele alacak eğitim, workshop ve pratik uygulama içeren etkinlikler gerçekleşecek.

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