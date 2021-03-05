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Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışması başvuruları bekliyor

Son bir yıldır yaşanan pandemi sebebiyle bu seneki konsepti ‘Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları’ olarak belirlenen, bu yıl yedincisi düzenlenen, “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışması, 23 Mayıs’a kadar yenilikçi, işlevsel, ekonomik ve esnek çözümler içeren tasarımları bekliyor.

Ekonomi 05.03.2021, 14:49
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Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışması başvuruları bekliyor

Son bir yıldır yaşanan pandemi sebebiyle bu seneki konsepti ‘Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları’ olarak belirlenen, bu yıl yedincisi düzenlenen, “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışması, 23 Mayıs’a kadar yenilikçi, işlevsel, ekonomik ve esnek çözümler içeren tasarımları bekliyor.

Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve çevre dostu yapılarda yaşam sürmesi vizyonuyla faaliyet gösteren Rönesans Holding’in, üniversite öğrencileri özelinde bu yıl yedincisini düzenlediği “Sürdürülebilir Geleceği Tasarla” yarışması için başvuru süreci 1 Mart 2021 itibariyle başladı. Yapılan bilgilendirmeye göre ana teması “Pandemi ile Değişen Yaşam Alanları” olarak belirlenen yarışmaya, geleceğin profesyonelleri “Barınma Alanları, Çalışma Alanları ve Sosyal Alanlar” olmak üzere 3 ana başlıkta oluşturdukları projelerle başvurabilecekler. Yarışmanın son proje teslim tarihi ise 23 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Projeler, alanında uzman bir jüri tarafından değerlendiriliyor

Üniversite öğrencilerini sürdürülebilirlik kavramına eğilmeye davet eden yarışmada, katılımcıların pandemi ile değişen ve pandemi sonrası dönüşebilen mekânlar için; sürdürülebilirlik ilkeleriyle uyumlu, yenilikçi, işlevsel, ekonomik ve esnek çözümler içeren tasarımlar ortaya koyması bekleniyor. Yarışmaya mimarlık ve mühendislik eğitimi alan lisans ve lisans üstü öğrencileri, bireysel veya en fazla beş kişiden oluşan ekiplerle katılabilecekler.

Projeler, uzman bir ekip tarafından konseptin, kurgunun, tasarımın özgünlüğüne, fonksiyonel oluşuna, sürdürülebilir bir çözüm içermesine, hazırlanan proje raporunun açıklayıcı ve net oluşuna, sunumun projeyi açık şekilde ortaya koyup koymadığına bakılarak değerlendirilecek. Değerlendirme komitesinde altı kişilik Rönesans üst düzey yönetici mimar ve mühendislerin yanı sıra, Gazi Üniversitesi’den Prof. Dr. Füsun Demirel, Mimar Sinan Üniversitesi’den Prof. Dr. Ayşin Sev ve İstanbul Teknik Üniversitesi’den Doç. Dr. Nuri Serteser yer alıyor.

Ödüller dikkat çekiyor

Yarışmada dereceye girecek geleceğin mimar, mühendis ve şehir planlamacıları, Rönesans Holding bünyesinde yer alan, lisans bölümünden mezun gençlerin gelecek ile ilgili kaygılarını azaltmak, eğitim hayatı ile iş hayatı arasında ara kesit olacak olan bir program olan Pusula programı için mülakat imkanına sahip olacaklar. Yarışma sonucunda belirlenecek birinciye 20.000 TL, ikinciye 16.000 TL, üçüncüye ise 14.000 TL para ödülü verilecek. Ayrıca yarışma kapsamında 10.000’er TL.’lik çeşitli mansiyon ve özel ödüller de bulunuyor.

Yarışma ile 100 binden fazla gence ulaşıldı

İlki 2015 yılında düzenlenen yarışmaya geçtiğimiz yıl 585 projeyle Türkiye’nin farklı bölgelerinde 75 üniversiteden toplam 900 öğrenci katılmıştı. Sürdürülebilirliği kurumsal kültürünün merkezine koyan Rönesans Holding, bu yarışmanın yanı sıra, her yıl ortalama 25 farklı üniversite ziyareti yaparak; sürdürülebilirlik, bilgi modelleme, iş sağlığı ve güvenliği, kalite, inşaat ve mimarlıkta yeni teknik ve uygulamalar konusunda bilgi paylaşımı ve kariyer yönlendirmesi yapıyordu. Yarışma ile bugüne kadar 100 binden fazla gence ulaşıldı. Pandemi ile birlikte etkinliklerine çevrimiçi devam edecek olan Rönesans’ın Sürdürülebilir Geleceği Tasarla yarışması ile ilgili detaylı bilgiye ve şartnameye, yarışmaya özel hazırlanan “ronesans.com/surdurulebilirlik/sgt” web sitesinden erişilebiliyor.
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