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Süngü: “Kayıt dışı istihdamda erkekler yüzde 22, kadınlar ise yüzde 33’te”

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, Türkiye genelinde kayıt dışı istihdam oranının erkeklerde yüzde 22’lerde iken, kadınlarda ise yüzde 33 civarında olduğunu söyledi.

Ekonomi 07.03.2022, 14:53
Süngü: “Kayıt dışı istihdamda erkekler yüzde 22, kadınlar ise yüzde 33’te”

Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, Türkiye genelinde kayıt dışı istihdam oranının erkeklerde yüzde 22’lerde iken, kadınlarda ise yüzde 33 civarında olduğunu söyledi.

SGK tarafından kadınları haksız rekabete karşı korumak, rekabete karşı güçlendirmek ve kayıt dışı kadın istihdamını önlemek amacıyla Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kayıtlı Kadın İstihdamın Desteklenmesi Projesi (WomenUp) tanıtım toplantısı Samsun’da yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan SGK Samsun İl Müdürü Ünal Kaya, “Samsun’da kadın çalışan sayımız 100 bin 333. Bu projeyle birlikte ilimize 500 kontenjan verildiğinden kadın çalışan sayımızın daha da artırılacağı inancındayız. 20 ay boyunca 2022 yılı için aylık 3 bin 984 TL hibe desteği sağlanacak olan projeye 21 Şubat itibarıyla başlanmıştır. İlimiz için büyük bir fırsat olarak gördüğümüz bu hibe programına, şartları uyan tüm işverenlerimizin ve paydaşlarımızın başvurularını beklemekteyiz” dedi.

Tanıtımı yapılan WomenUp projesi hakkında bilgi veren SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü, “Samsun Milli Mücadele’nin meşalesinin yakıldığı bir şehrimiz. Karadeniz’in en güzel şehri olan ve girişimciliğiyle öne çıkan Samsun’u tercih ettik. Burada Samsunlu girişimci ve çalışan kadınlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz. Gönül isterdi ki ülkemizdeki tüm çalışan kadınlarımızın bu teşvikten faydalanıp, bu tarz projelerden istifade etmeleridir. Ancak bu projeler özellikle Avrupa Birliği projeleridir. Bu proje de öyledir ve değeri ise 29 milyon avrodur. ’WomenUp’ projesi kadınları iş piyasasında girişimcilikte ayakta tutabilmeyi sağlamak ve onları desteklemek için geliştirilmiştir. Kadın çalışan sayımız belli bir oranda var ama burada özellikle kadın girişimci ve kadın olsun istedik. Kadın işveren kadın işçi çalıştırıyorsa ve bu işletme 9’dan az sigortalı işçi çalıştırıyorsa en azından bu kadını da sigortalatmak istiyoruz. Kısacası kadın girişimcinin ayakta durmasını sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Kayıt dışı istihdamda erkekler yüzde 22, kadınlar ise yüzde 33’te”

Kayıt dışı istihdam oranlarında kadınların sayısının erkeklerin sayısından daha fazla olduğuna dikkat çeken Yakup Süngü, “Ülke olarak dört bir yandan kayıt dışı istihdamla hep birlikte etkin bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Sosyal güvenlik çok önemli bir haktır. Hakkın ihlali vatandaşın hakkının gasp edilmesi kul hakkının ihlalidir. 2002 yılında yüzde 52 oranlarda olan, çalışan her iki kişiden birinin kayıt dışı olduğu ülkemizde topyekun yapılan yoğun çalışmalar sonucunda kayıt dışı istihdam oranı şu anda yüzde 27’lere kadar düştü. Bunun içerisinden tarımı da çıkartırsak bu rakam yüzde 18’lerdedir. Bizim stratejimiz olarak, bir kişi bile kayıt dışıysa bu sorundur. Hiçbir kimse kayıt dışı kalmayacak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye’de istihdam oranı genel olarak AB’den düşük. Bunun nedeni de kadınların iş gücüne katılım düzeyinin düşük olması. Kayıt dışı istihdam erkeklerde yüzde 22’lerde iken kadınlarda ise yüzde 33 civarındadır. Bu konuda da çalışmalarımız sürmektedir" şeklinde konuştu.

Ayrıca WomenUp projesine Samsun’da şu ana kadar 14 başvurunun kabul edildiği ve 35 başvurunun de inceleme aşamasında olduğu belirtildi. Konuşmaların ardından SGK uzmanları projenin detayları hakkında sunum gerçekleştirdiler.

Destek almak isteyen kadınlarda aranan şartlar

Projeden yararlanarak istihdam edilecek kadın işçilerde aranan şartlar şu şekilde:

65 yaşından küçük olması, emekli olmaması, işverenin birinci derece yakın olmaması ve en az 1 ay süreyle işsiz olması.

Kadın işveren işin gerekli şartlar ise, “İşyerinde en fazla 9 işçi çalıştırıyorsa veya henüz işçi çalıştırmıyorsa, işyerine ilave kadın işçi aldıysa, işletme 5 Mart 2012 tarihinden sonra kurulduysa ve çalıştırılan işçilere ait ödenmemiş prim borcu brüt asgari ücreti geçmiyorsa” olarak belirlendi.

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