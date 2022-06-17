Sunexpress Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan’dan ATO Başkanı Baran’a ziyaret

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, beraberindeki heyetle Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret etti.

SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, Türkiye Satış Kıdemli Müdürü Ece Şenev ve Ege Bölgesi ve Ankara Satış Müdürü Eray Mert ile birlikte ATO Başkanı Baran’ı makamında ziyaret etti. ATO Başkanı Gürsel Baran ziyarette yaptığı konuşmada, Ankara’nın ticaretini, sağlık, kongre ve fuar başta olmak üzere turizmini, ihracatını, özetle ekonomisini geliştirmek için direkt uçuşların önemini her fırsatta dile getirdiklerini ve bu konuda çalışma yaptıklarını söyledi. Ankara’nın “Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı” olduğuna dikkat çeken Baran, Esenboğa’nın Anadolu’nun yurt dışına direkt uçuşlar için merkez olduğunu söyledi. Hedeflerinin Ankara’nın dünyanın tüm başkent ve önemli noktalarına direkt uçuşlarla bağlanması olduğunu kaydeden Baran, “Anadolu’nun dünyaya açılan kapısı Ankara’dan yurt dışına uçuşlarda Türk Hava Yolları, AnadoluJet ve SunExpress bizim ana taşıyıcımız. Ülkemiz hava taşımacılığında görev üstlenen tüm markalarla gurur duyuyoruz. Ülkemizin kuruluşunun 100’üncü yılında Başkent’in dünyanın dört bir yanına direkt uçuşlarla bağlanması ortak hedefimiz” diye konuştu.