SunExpress çalışanlarının aşılanma oranı yüzde 99'a ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ile Lufthansa ortak kuruluşu SunExpress, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede önemli rol oynayan aşı uygulaması ile ilgili aralık ayı itibarıyla en az iki doz aşılı çalışan oranının yüzde 99'a ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, yolcularının ve çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için tüm önlemleri alarak salgın döneminde de yolcularının Türkiye'nin dört bir yanına erişimini sağlayan SunExpress'in, son aşı tarihinden 3 ay süre geçmiş çalışanları için hatırlatma dozu uygulamalarının da hızla devam ettiği bildirildi.







