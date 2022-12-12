Sultansuyu’nun gözde atı: Özgünhan

Malatya’nın Akçadağ ilçesi Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen katıldığı 38 yarıştan 26 şampiyonlukla kırılması zor bir rekoru elinde bulunduran "Özgünhan" ilerleyen yaşına rağmen Hara’nın en gözde atı olma özelliğini koruyor.

Osmanlı’da ordunun at ihtiyacının karşılanması amacıyla 1865 yılında, Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun adı ile kurulan Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen katıldığı 38 yarıştan 26 şampiyonlukla kırılması zor bir rekoru elinde bulunduran "Özgünhan" ilerleyen yaşına rağmen Hara’nın en gözde atı olma özelliğini koruyor.

Bu yıl 40 dolayında tayı dünyaya gelen 24 yaşındaki şampiyon Özgünhan’ın tayları da kendi gibi kuruma ciddi oranda gelir sağlıyor. Ekim ayında Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilen yılın ikinci elit tayları satışında şampiyon Özgünhan’ın yavruları Akatahan 2 milyon TL’ye, Ahen ise 1 milyon 200 bin TL’ye satıldı.

“Özgünhan işletmemizin gözdesi”

Özgünhan’ın, Sultansuyu Tarım İşletmesi’ndeki en gözde at olduğunu belirten İşletme Müdür vekili İdris Tanrıkulu, "Özgünhan’ın bugüne kadar yaklaşık 250 tayı oldu. Bunların içerisinde kendisi gibi şampiyon olanlar var. Oğlu Taykut’u da işletmemize kazandırdık. Taykut’dan da Özgünhan gibi başarılı taylar, işlememize ve atçılık camiasına gelirler kazandırmasını bekliyoruz" dedi

“Bu yıl 40 dolayında tayı oldu”

Özgünhan’ın ilerleyen yaşına rağmen işletmeye hala gelir kazandırdığını aktaran Tanrıkulu, "38 koşuda 26 birincilikle şampiyonlar şampiyonu bir atımız. Bugün itibariyle 24 yaşında ama hala işletmemize gelir getiriyor. Özgünhan’ın şuan itibariyle yetiştiriciliğini yaptığımız doğmuş 40 tayı mevcut aynı zamanda da 2023 Ocak -Mayıs döneminde ise 30 tayını bekliyoruz" diye konuştu