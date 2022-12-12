Sular altında kalan evlerine son kez baktılar

Artvin’in Yusufeli ilçesinde baraj suları altında kalan ilk köy olan Irmakyanı köyünde baraj suları evlerin duvarlarına dayandı. Vatandaşlar sular altında kalacak olan evlerine son kez baktı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlanan ve 22 Kasım’da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajında sular yükselmeye devam ediyor. Baraj gövdesine yakın olan Irmakyanı ilk sular altında kalacak olan yerleşim yeri konumunda. Su yüksekliği 50 metreyi aşan baraj gölünde su miktarı ise 20 milyon metreküpe ulaştı.

Baraj suları Irmakyanı köyüne bulunan asma köprü başta olmak üzere alt mahalledeki evlerin duvarlarına erişti. Köyde yaşayan ve baraj nedeniyle taşınmak zorunda kalan vatandaşlar ise son kez evlerini izlemek için bölgeye akın etti. Evleri, hatıralarıyla birlikte sulara gömülen olan bölge halkı, son kez evlerini görebilmek için hüzünlü bir şekilde köye giderek izlemeye başladı.

Öte yandan baraj kapakları kapatılmasından günümüze, su seviyesinin yükselişinin hızlandırılmış görüntüleri, DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.