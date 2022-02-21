banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
Artvin’de kayak sporu yoğun ilgi görüyor
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
TÜFE’nin üzerindeki kira artışını kabul etmeyin
Borsa haftaya yükselişle başladı!
Borsa haftaya yükselişle başladı!
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü
İran’da savaş uçağı düştü:3 ölü

Sucuk tartışmasına siyasette el attı

Kayseri ile Afyon sucuğu arasındaki çekişmeyle ilgili konuyu gündeme getiren İHA muhabiri Hayati Kanat’ın soruları üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kayseri’nin Afyonkarahisar ile sucuk ve et konusunda yarışmasının mümkün olmadığını söyledi.

Ekonomi 21.02.2022, 13:07
Sucuk tartışmasına siyasette el attı

Kayseri ile Afyon sucuğu arasındaki çekişmeyle ilgili konuyu gündeme getiren İHA muhabiri Hayati Kanat’ın soruları üzerine açıklamalarda bulunan AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Kayseri’nin Afyonkarahisar ile sucuk ve et konusunda yarışmasının mümkün olmadığını söyledi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar’ın Afyonkarahisar’da Kayseri’den 8-9 fazla sucuk üretildiğini açıklamasının ardından Kayseri ile Afyonkarahisar arasındaki sucuk pastırma çekişmesi başlamıştı. Konuya ilişkin sorulan bir soru üzerine konuşan Başkan Uluçay, “Biz Afyonkarahisar olarak gerçekten son 10 yılda hem modern tesislerimizle, hem üretim kapasitesindeki artışımı, hem İstanbul pazarına hakim olmamızdan dolayı gerçekten 2021 yılında gerçekten verilen rakamlar neticede Tarım ve Orman İl Müdürümüzün vermiş olduğu rakamlar, bununla ilgili kıyaslama yapıldığında rakamların doğruluğunu da tespit edebiliriz. Önemli olan şu İstanbul pazarı ve diğer illerdeki pazarlarda Afyonkarahisar açık ara öndedir, Kayseri ve diğer illeri kat ve kat geçmiştir” dedi.

“Kırmızı ette bugün değil yıllardır Afyonkarahisar zirvededir”

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış’ın “Tavuk sucuğuyla ilgili Afyon zikredilebilir ama et sucuğuyla ilgili asla Afyon ismi öne çıkamaz” sözlerine ilişkin de konuşan Uluçay, kırmızı ette İstanbul ve Türkiye’nin Afyonkarahisar’ı tercihe ettiğini belirterek, “Afyonkarahisar kırmızı et alanında İstanbul’daki köklü kasapların hepsi Afyonkarahisar etini kullanır. Dolayısıyla kırmızı et anlamında Kayseri’nin Afyonkarahisar ile yarışması mümkün değil. Çünkü Afyon’da hem hayvan yetiştiriciliği anlamında hem de işçilik anlamında renginin pembe oluşu, 1 hafta raf ömrünün hiç bozulmadan, rengini kaybetmeden duruşu İstanbul ve diğer bölgelerde fiyatının pahalı olmasına rağmen tercih edilme sebebidir. Dolayısıyla Kayseri kırmızı etle alakalı bu konuşmayla ilgili bir açıklama yapmasın. Kırmızı ette bugün değil yıllardır Afyonkarahisar zirvededir” dedi.

Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 25 49
3. Adana Demirspor 26 44
4. Başakşehir 25 43
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Antalyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Galatasaray 25 29
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 24 49
3. Erzurumspor 24 43
4. İstanbulspor 24 42
5. Eyüpspor 23 41
6. Bandırmaspor 24 40
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 24 33
10. Tuzlaspor 23 31
11. Keçiörengücü 24 31
12. Manisa Futbol Kulübü 24 30
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Kocaelispor 24 28
15. Menemen Belediyespor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 24 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Osasuna 25 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 24 14