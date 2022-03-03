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Şubat enflasyonuna piyasaların ilk tepkisi nasıl oldu? Dolar, altın ve Euro'da son durum ne?

TÜİK verilerine göre enflasyon aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi. İşte enflasyon verisi sonrası dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Ekonomi 03.03.2022, 10:16
Şubat enflasyonuna piyasaların ilk tepkisi nasıl oldu? Dolar, altın ve Euro'da son durum ne?

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu hem merakla hem de korkuyla beklenen Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Tüketici fiyatları, şubat ayında aylık bazda yüzde 4,81 artarken, yıllık enflasyon yüzde 48,69'dan, yüzde 54,44'e yükseldi.

Enflasyon verilerine odaklanan piyasalarda ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekatının etkileri de devam ediyor.

Yeni haftaya yükselişle başlayan dolar kuru, yeniden 14'ün üzerine tırmandı. 

TÜİK Şubat 2022 enflasyon rakamlarını açıkladıGüncel

 İşte piyasalarda son durum...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,04 TL'den başlayan Dolar 14,13 TL'den, 15,69 TL'den başlayan Euro 15,76 TL'den, 18,99 TL'den başlayan Sterlin ise 19,08 TL'den işlem görüyor. 

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,0930 lira, avronun satış fiyatı ise 15,6400 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

 Onsu 1.926 dolar olan altında, gram altın 874/875 çeyrek altın 1.405/1.407 Cumhuriyet altını ise 5.783/5.784 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,47 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 207, Ethereum 2 bin 896 dolardan işlem görüyor. 

AB'den kripto paralara "Rusya yaptırımı" incelemesi

Avrupa Birliği (AB), kripto varlıkların Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için kullanılıp kullanılmadığının incelendiğini bildirdi.

Brüksel'de gazetecilere açıklamalarda bulunan üst düzey bir AB yetkilisi, AB'nin Rusya'ya karşı uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı kripto varlık kullanımına ilişkin çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kripto varlıkların AB ve diğer Batı ülkeleri tarafından uygulanan yaptırımların etrafından dolaşma imkanı sağlayacak bir yol olarak kullanılma olasılığı olduğuna işaret eden yetkili, AB'nin bu konudaki gelişmelere ilişkin raporlar aldığını ve bu konudaki verileri değerlendirdiklerini ifade etti.

FED faiz artırımı içini tarihi açıkladı

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi. Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Yüzde 2'nin oldukça üzerinde enflasyon ve güçlü bir işgücü piyasası ile, bu ayki toplantımızda politika faizini yükseltmenin uygun olacağını düşünüyoruz" dedi.

Petrol fiyatlarında son 10 yılın rekoru kırıldı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattığını duyurduğu 24 Şubat'ta yaklaşık 98 dolardan işlem gören Brent petrolün varili son bir hafta içinde yüzde 15’ten fazla değer kazandı. 

Petrol fiyatlarındaki yükseliş hızını korurken Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı bu sabah 114 doları aştı. Brent petrolün varili de güne yüzde 3’ten fazla değer kazanarak 118 doların üzerine yükseldi. Petrol fiyatları böylelikle Nisan 2012’den sonra en yüksek seviyeye çıktı.

#Dolar #Euro #piyasalar
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