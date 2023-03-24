Şubat ayında kurulan şirket sayısı geriledi

Kurulan şirket sayısı 2023 yılı Şubat ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azalarak 9 bin 473 olarak gerçekleşti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Şubat ayı kurulan ve kapanan şirketler istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Şubat 2023’te, Şubat 2022’ye göre kurulan şirket sayısı yüzde 3,8 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,7 azalmış olup, kurulan kooperatif sayısı yüzde 51,1 arttı.

Şubat 2023’te, kapanan şirket sayısı 2022 yılının aynı ayına göre yüzde 52,4 kapanan kooperatif sayısı yüzde 42,4 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 20,4 azalış oldu.

2023’ün Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı yüzde 11,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 63 arttı ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 3,2 azaldı.

2023’ün ilk 2 ayında, 2022’in ilk 2 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 52,5 kapanan kooperatif sayısı yüzde 33,7 artmış olup, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 3,7 azalış oldu.

Şubat 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 5,4 azalış oldu.

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,5 kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 27,6 kurulan kooperatif sayısı yüzde 5,4 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısında yüzde 24,8 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 37,1 kapanan kooperatif sayısında yüzde 41,3 azalış gerçekleşti.

Şubat 2023’te Bartın’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi

Şubat 2023’te kurulan toplam 9.683 şirket ve kooperatifin yüzde 85,5’i limited şirket, yüzde 12,4’ü anonim şirket, yüzde 2,2’si ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,6’sı İstanbul, yüzde 10’u Ankara, yüzde 6,9’u İzmir’de kurulmuştur. Bu ay Bartın’da şirket kuruluşu gerçekleşmedi.

Şubat 2023’te kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 32 oranında azaldı.

2023 yılında toplam 24.145 şirket ve kooperatif kuruldu. Bu dönemde kurulan toplam 20.828 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 77,4’ünü, 2.881 anonim şirket ise yüzde 22,6’sını oluşturmaktadır. Şubat ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ocak ayına göre yüzde 32 oranında azaldı.